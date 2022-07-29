«سامسونج» تحقق نمواً فصلياً وحيداً بين أعلى 5 علامات للهواتف الذكية

المصدر: سول - د ب أ

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حققت شركة «سامسونج» للإلكترونيات نمواً في الربع الثاني من العام مقارنة بالعام السابق، لتكون الوحيدة من بين أعلى 5 علامات تجارية مصنعة للهواتف الذكية تسجل هذا الإنجاز وسط تراجع المبيعات على الصعيد العالمي، مما مكن الشركة من الحفاظ على صدارتها في السوق.

ووفقاً لشركة أبحاث السوق «كاونتر بوينت ريسيرش»، أمس، بلغت شحنات الهواتف الذكية في السوق العالمي 294.5 مليون وحدة، بتراجع 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغت شحنات الهواتف الذكية لشركة «سامسونج» 562 مليون وحدة في الربع الثاني من العام، بزيادة 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «كاونتر بوينت ريسيرش» إن هذا النمو يعتبر إنجازاً فريداً من نوعه من بين أعلى 5 شركات في سوق الهواتف الذكية.

وتراجعت شحنات الهواتف الذكية بمعدل 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت شحناتها للعلامات التجارية الصينية بما فيها شاومي( وفيفو وأوبو أوبتو جراء فرض الصين إجراءات الإغلاق (حظر التنقل) بمعدل 25، 15، 22% على التوالي.

ووصلت حصة «سامسونج» في السوق العالمي للهواتف الذكية21 % بزيادة نسبتها 3 نقاط مئوية عن الربع السابق من العام لتحافظ على صدارة الترتيب العالمي.

ورسم بعض المحللين صورة قاتمة لاستعادة سوق الهواتف الذكية العالمي في النصف الثاني من العام مثل الربع الثاني.

وتوقعت «كاونتر بوينت ريسيرش» بأن الكثير من الدول على حافة الركود الاقتصادي في ظل توقعات متشائمة بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف طلب المستهلكين وغيرها تؤثر سلباً على سوق الهواتف الذكية.

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