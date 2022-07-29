سوق دبي العقاري يسجل في يونيو أعلى حجم مبايعات خلال 9 سنوات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق دبي العقاري تسجيل أعلى حجم مبايعات لشهر يونيو 2022 خلال السنوات التسع الماضية حيث بلغ عدد المبايعات8897 مبايعة بقيمة وصلت إلى 22.75 مليار درهم.

جاء ذلك وفقا لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" .

وأشارت بيانات المؤشر الرسمي - الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس- إلى أن المؤشر الشهري العام للمبيعات سجل في يونيو 2022 نحو 1.323 نقطة بسعر 1,288,925درهم ..في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.393 نقطة بسعر 1,200,353 درهم وسجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 1.347 نقطة بسعر 2,157,668درهم.

وسجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية 0.971 نقطة خلال يونيو الماضي بسعر 52,498درهم ..فيما سجّل المؤشر الشهري للشقق 0.974 نقطة بسعر 48,226 درهم.. وسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 0.870 نقطة بسعر 133,330 درهم.

وحسب البيانات سجل المؤشر الربعي الإجمالي للمبيعات خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 1.328 نقطة بسعر 1,266,195درهم.. وسجل المؤشر ربع السنوي للشقق 1.352 نقطة بسعر 1.153.034 درهم، في حين سجل المؤشر الربعي للفلل / التاون هاوس 1.264 نقطة بسعر 2.112.826 درهم.

كما سجل المؤشر الربعي الإجمالي للإيجارات في الربع الثاني من عام 2022 نحو 0.968 نقطة بسعر 52،133 درهمًا..وسجل المؤشر ربع السنوي للشقق 0.979 نقطة بسعر 47,764 درهمًا، وسجل مؤشر الفلل / التاون هاوس 0.858 نقطة بسعر 133,085 درهم.

وشهد شهر يونيو الماضي أعلى إجمالي حجم معاملات مبيعات منذ أكتوبر 2013 بإجمالي 8897 معاملة مبيعات بقيمة 22.75 مليار درهم حيث استحوذت العقارات الثانوية على 60.05٪ من جميع معاملات المبيعات المسجلة٬ و 39.95٪ للعقارات على على الخارطة٫ ليشهد بذلك شهر يونيو زيادة بنسبة 34٪ من حيث الحجم٫ و24.8٪ من حيث القيمة مقارنة بشهر مايو 2022.

وبالنظر إلى حجم المبايعات تم تداول 3,554 عقارًا بقيمة إجمالية بلغت 7.057 مليار درهم للعقارات على الخارطة..فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في السوق الثانوية 5،343 عقارًا بقيمة 15.692 مليار درهم.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من الشهر الماضي ارتفع عدد المعاملات على الخارطة في يونيو الماضي بنسبة 28.96٪،.. بينما زادت معاملات العقارات الثانوية بنسبة 37.53٪.

وشهد الربع الثاني أعلى حجم مبيعات ربع سنوي خلال العقد الماضي بإجمالي 22,504 صفقة بقيمة 59,154 مليار درهم .

وبمقارنة البيانات ربع السنوية حقق الربع الثاني زيادة بنسبة 9.61 % من حيث الحجم و 6.77% من حيث القيمة..كما أظهر الربع الثاني أداءً ملحوظًا وحقق زيادة بنسبة 45.86% من حيث الحجم وزيادة بنسبة 61.56% من حيث القيمو مقارنة بالربع الثاني في عام 2021.

ويواصل السوق الثانوي لعمليات البيع الاستحواذ على الحصّة الأكبر في سوق العقارات حيث بلغت حصته خلال الربع الثاني 59.68%٬ و 40.32٪ للعقارات على الخارطة وذلك بعدما تم تداول 6,025 عقارا بقيمة 18.565 مليار درهم على الخارطة و13,430 عقارا بقيمة 40.589 مليار درهم في السوق الثانوي.

وعند مقارنة ذلك بالربع الأول من عام 2022 ارتفع عدد المعاملات على الخارطة في الربع الثاني بنسبة 5.75٪ ، وزادت معاملات العقارات الثانوية / الجاهزة بنسبة 12.38٪.

من ناحية أخرى سجل مؤشر أداء الإيجارات ما مجموعه 40924 عقد إيجار منها 63.20 %عقود جديدة و %36.80 مجددة حيث استحوذت العقود السنوية على 83.26٪ من إجمالي العقود و 16.74٪ عقود غير سنوية.. في حين استحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية على 71.82٪ من إجمالي العقود.. بينما تم تسجيل 27.33٪ لأغراض تجارية.

وبذلك ارتفع عدد عقود الايجار خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى 123،856 عقد إيجار ، 59.48% منها عقود جديدة و40.52 % عقوة مجددة .

وبالنظر إلى الإطار الزمني للعقود في الربع الثاني كان 81.41 % منعا سنويًاو 18.41% غير سنوي.

واستحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية في الربع الثاني على حوالي 72.93٪ من إجمالي عقود الإيجار..فيما تم تسجيل 26.18٪ لأغراض تجارية.

ونتيجة للاتجاه الإيجابي لأداء الإيجارات الإجمالي وصل إجمالي العقود في النصف الأول 2022 إلى حوالي 306،353 عقدًا مقارنة بـ 303،491 عقدًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وبحسب نظام "إيجاري" بدائرة الأراضي والأملاك في دبي جاءت المناطق الأولى من حيث عدد عقود الإيجار المسجلة خلال يونيو الماضي كالتالي: منطقة جبل علي الأولى "1423 عقدا"وورسان الأولى "1311 عقدًا" والبرشاء الجنوب الرابعة "1250 عقدا" ومرسى دبي "1202" والخليج التجاري "1148".

ووفقاً لبيانات الطلب من قاعدة البيانات الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركزت عمليات البحث عن الشقق في يونيو الماضي فيما يتعلق بالايجارات في كل من مناطق "دبي مارينا"و"دبي تاون داون" و"الخليج التجاري" و"قرية جميرا الدائري"و" أبراج بحيرة جميرا".. فيما تركّزت عمليات البحث عن الفلل/تاون هاوس في مناطق دبي "هيلز استيت" و"جميرا" و"البرشاء"و"داماك هيلز -أكويا من داماك" و"الينابيع".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز