سلطة دبي للخدمات المالية تعين رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: وام

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أعلن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية عن تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 ، حيث شغل "إيان" سابقًا ذات المنصب من 2012 إلى 2018 ، يأتي ذلك خلفاً لـ "ف. كريستوفر كالابيا" الذي التحق بعمله في السلطة في أكتوبر 2021 وسيتنحى عن منصبه ليعود إلى الولايات المتحدة.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، عمل "إيان" على تقديم الاستشارات إلى المنظمين وواضعي السياسات التنظيمية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي مشاريع يمولها البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.، كما عمل كعضو في اللجنة التشريعية في السلطة منذ يناير 2022.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية - بهذه المناسبة - : "نشكر كريس كالابيا على عمله خلال العام الماضي ونتمنى له كل التوفيق عند عودته إلى الولايات المتحدة. ونتطلع للترحيب بإيان مجددًا كرئيس تنفيذي للسلطة".

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