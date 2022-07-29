مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023

المصدر: البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن فتح باب التسجيل لحضور النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps 2023)، أحد أبرز الفعاليات في قطاع الفضاء عالميًا.

وسيتم تنظيم المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، وذلك بالتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء والجمعية الدولية للعمليات الفضائية، ليكون النسخة الأولى التي تستضيفها دولة الإمارات والعالم العربي.

ويستقطب المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات والابتكارات في مجال عمليات الفضاء. وسيناقش مجالات الروبوتات، ودعم الكوادر البشرية، والمهمات التي تركز على استكشاف جوانب مختلفة تتعلق ببيئة الأرض، والمهمات التي يتم إرسالها إلى القمر والمريخ، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة.

ويأتي انعقاد هذا الحدث في أعقاب النجاح الكبير للمؤتمر الدولي للفضاء، الحدث الأبرز على مستوى العالم في قطاع الفضاء، والذي استضافه مركز محمد بن راشد للفضاء خلال العام الماضي 2021. وتمثل استضافة هذا المؤتمر جانبًا من خطة الإمارات الإستراتيجية لتطوير برنامجها في قطاع الفضاء وتعزيز شراكاتها مع أبرز الجهات العالمية.

التسجيل في المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء (SpaceOps 2023) بات الآن متاحًا عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: spaceops2023.org/registratio

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