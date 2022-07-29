القاضي المدحاني نائباً لرئيس محاكم دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أنه بموجب المرسوم رقم 29 لعام 2022 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمت ترقية القاضي علي شامس المدحاني إلى منصب نائب رئيس القضاة، وتعيين أربعة قضاة جدد في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

حيث شغل القاضي المدحاني منصب قاضي محكمة الاستئناف ورئيس العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث وسع خبرته في القضايا التجارية والمالية والمدنية المعقدة. كما أشرف على الاتصال الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مع السلطات المدنية والتجارية في جميع أنحاء العالم.

كما تضمن المرسوم تعيين القضاة فرانك كلارك، وبيتر كيلي، وويليام يونغ، ومايكل بلاك في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي. وأدى القضاة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي في حفل افتراضي.

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