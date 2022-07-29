20.9 مليار درهم أرباح 11 بنكاً وطنياً في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى 20.91 مليار درهم في النصف الأول . واستناداً إلى إفصاحات البنوك المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى أمس زادت الأرباح الصافية للبنوك من يناير وحتى يونيو 43.5% أو 6.34 مليارات درهم مقابل نحو 14.57 مليار درهم في الفترة نفسها من 2021.

ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي في النصف الأول إلى 10.58 مليارات درهم بزيادة 48.5% مقارنة بنحو 7.12 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي لنحو 10.33 مليارات درهم في النصف الأول بارتفاع 38.6% مقابل 7.45 مليارات في الفترة المقابلة من 2021. واستحوذ «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول بارتفاع 50% مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.

وزادت أرباح «بنك الإمارات دبي الوطني» 11% إلى 5.3 مليارات درهم، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ 2019، وسط أداء قياسي وحقق بنك «دبي الإسلامي» نمواً 45% في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أرباح «بنك المشرق» إلى 1.4 مليار درهم في النصف الأول بينما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم بزيادة 17% نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي بسبب زيادة صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي.

وزادت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي 30% لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول مقارنة مع 1.1 مليار في نفس الفترة 2021 فيما سجل «دبي التجاري» أرباحاً نصفية صافية بنحو 866 مليون درهم بزيادة 28.1% وارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي 23% النصفية إلى 701 مليون درهم بينما زادت الأرباح الصافية لبنك «رأس الخيمة الوطني» إلى 527 مليون درهم بنمو على أساس سنوي 72% ونمت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي إلى 361.9 مليون درهم في النصف الأول بزيادة 25% وصعد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 165.3 مليون درهم بارتفاع 25.7%وتجاوزت أرباح «البنك التجاري الدولي» 55 مليون درهم.

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