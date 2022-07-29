7.5 % نمو رصيد «المركزي» من الذهب

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 12.42 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي 7.5% أو ما يعادل 860 مليون درهم مقارنة بنحو 11.56 مليار درهم في أبريل 2021.

وأظهرت نشرة إحصائية صادرة عن «المركزي» أمس، أن رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر زاد 4.3% أو ما يعادل 507 ملايين درهم خلال الأربعة أشهر الأولى 2022 مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 8.961 مليارات درهم نهاية 2020 و4.044 مليارات نهاية 2019 و1.134 مليار بنهاية 2018.

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