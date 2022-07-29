701 مليون أرباح «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بنسبة 23% ليصل إلى 701 مليون درهم للنصف الأول 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس تحسن أداء الأعمال.

وأظهرت النتائج أداءً تشغيلياً قوياً نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الإجراءات المنضبطة لإدارة التكلفة

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول. كما ارتفعت التكاليف بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

وحقق إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم في النصف الأول. وبلغت الأنشطة التمويلية المدينة 47 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 11% عن نهاية 2021. وبلغت ودائع المتعاملين 54 مليار درهم مرتفعة بنسبة 15% عن نهاية 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع. وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: خلال النصف الأول، نما إجمالي أصول الإمارات الإسلامي بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم، مما يعكس دعمنا لاقتصاد الإمارات القوي.

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