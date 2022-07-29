تباين أداء الأسهم المحلية.. والسيولة 1.5 مليار

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث واصل مؤشر سوق دبي الصعود وارتفع بنسبة 1.2% بدعم صعود جميع القطاعات ما عدا السلع، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9542 نقطة، فيما تواصل الشركات الإفصاح عن نتائجها النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها نحو 1.2 مليار درهم بأبوظبي و239 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 287 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 122 مليون سهم في دبي، ونحو 165 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 12417 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2% ليغلق عند 3301 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.7% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.5% و«الاتحاد العقارية» 4.7% و«إعمار للتطوير» 0.2% و«ديار» 3%، كما صعد قطاع البنوك 1.7% مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني» 4%، فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغير يذكر. وارتفع قطاع النقل 1.6% بصعود «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 1% و«الخليج للملاحة» 3.4%، وصعد قطاع الاستثمار 2% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.7% و«سوق دبي المالي» 3% و«شعاع كابيتال» 0.4%، كما صعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.3% والخدمات 0.4% والتأمين 0.5% والمرافق العامة 0.8%، بينما تراجع قطاع السلع 0.6%، وصعدت أسهم «تعاونية الاتحاد» 1.5% و«ديوا» 0.8% و«تيكوم» 0.4%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 63 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 57 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 21 مليون درهم، فيما كان سهم «اكتتاب القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.3%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9542 نقطة وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.2% واستقر «رأس الخيمة العقارية» بدون تغير يذكر. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 0.3%، بينما تراجع «أبوظبي الأول» 0.8%، و«أبوظبي التجاري» 0.5% و«أبوظبي الإسلامي» 2%، وفي قطاع الطاقة صعدت أسهم «أدنوك للحفر» 2.3% و«أدنوك للتوزيع» 1.7%، بينما استقر «دانة غاز» بدون تغير يذكر، وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 1% وصعد «ياه سات» 1%، فيما استقر «بروج» دون تغير يذكر.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 312 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 238 مليون درهم، ثم «ألفاظبي» جاذباً نحو 109 ملايين درهم.

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