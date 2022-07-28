82 ألف زائر للفعالية الصيفية "سمر راش" بدبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الفعالية الصيفية "سمر راش " " Summer Rush" التي نظمتها بلدية دبي في حديقة الممزر إقبالا لافتا بعدما شهدها 82 ألفا و382 زائرا من مختلف شرائح المجتمع.

تأتي الفعالية تزامنا مع حملة "وجهات دبي" للموسم الصيفي بهدف التعريف بمناطق الجذب المهمة والفعاليات والأنشطة واطلاع سكان إمارة دبي وزائريها من داخل وخارج الدولة على الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في المدينة والاستمتاع بها .

يعكس الإقبال الكبير على الفعالية التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 23 يوليو الجاري تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك جهود البلدية في تنظيم الفعاليات الترفيهية المميزة على مستوى الإمارة و سعيها الدائم لتوفير المقومات التي تعزز من سعادة أفراد المجتمع وتحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين عن خدماتها وأنشطتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز