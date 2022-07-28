«ريلمي» تدرس إطلاق نسخة «ناروتو» من هاتف «جي تي نيو 3» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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مع الانتشار المتزايد لشعبية مسلسلات «أنيمي» المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدرس شركة الهواتف الذكية الصينية «ريلمي» حالياً بحسب مصادر مطلعة إطلاق هاتفها الرائد «جي تي نيو 3»، وذلك بموضوع «ناروتو» أحد أشهر أعمال الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة «أنيمي» Anime في الإمارات.

وتروي سلسلة «ناروتو» التي كتبها ورسمها الفنان الياباني الشهير «ماساشي كيشيموتو»، قصة «ناروتو اوزوماكي» وهو شاب شجاع من مقاتلي النينجا يسعى للاعتراف من أقرانه ويحلم بأن يصبح «هوكاجي» أو قائداً لقريته.

وتعتبر «ريلمي» رائدة في مشاريع التصميم والتوسيم المشترك Co-branding مع علامات تجارية أخرى، حيث أطلقت الشركة العام الماضي نسخة «دراغون بول» – وهي سلسلة «أنيمي» شهيرة كذلك من هاتف «جي تي نيو 2». كما تعاونت «ريلمي» أخيراً مع علامة الموضة الدانماركية «هيليوت إميل» في إطلاق هاتف «ريلمي 9 برو» في باريس.

وتم تجهيز هاتف «جي تي نيو 3 ناروتو» الذي يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس بسمات مسلسل الأنيمي تتضمن أيقونات مخصصة وأصواتاً ورسوماً متحركة خلال شحن الهاتف، بالإضافة إلى ثلاث خلفيات فريدة من المسلسل.



شحن بسرعة النينجا



وتقنياً، قد تكون قدرة الهاتف على الشحن الفائق – الذي يجاري سرعة النينجا «ناروتو» - من أهم ما يميز هذا الهاتف. حيث زوّد الهاتف ببطارية كبيرة سعة 4500 ميلي آمبير تدعمها تقنية «ألترا دارت» من «ريلمي» وشاحن بقوة 150 وات ليتمكن الهاتف من شحن 50% من البطارية في خمس دقائق فقط!

كما يتميز «جي تي نيو 3 ناروتو» بشاشة «أموليد» AMOLED عالية الوضوح قياس 6.7 بوصات وبدقة 1080X2400 توفر تردد 120 هيرتز لتجربة لعب سلسة للغاية.

ويدعم أداء الجهاز معالج «دايمنسيتي» 8100 من «ميديا تك» الممتاز في فئته. كما يأتي الهاتف مدعوماً بمكان لشريحتي اتصال «نانو سيم» ونظام تشغيل «أندرويد 11» مع واجهة ريلمي الجديدة Realme UI 2.0 مع منفذ شحن سريع USB-C.



تصميم فريد



ومن أهم ما يميز هاتف «جي تي نيو 3 ناروتو» تصميمه المميز جداً من الخلف الذي يحمل شعار قبيلة «ناروتو» وبألوان البرتقالي والأسود والأبيض. كما استخدمت «ريلمي» عملية تصميم معقدة وعالية الدقة لتشكيل لمسات ونماذج ونسيج مختلف في مكان واحد لتحديد التصميم المميز للجهاز.



ثلاث كاميرات



وأما نظام الكاميرا في هاتف «جي تي نيو 3 ناروتو» فمكّون من ثلاث كاميرات واحدة أساسية بقوة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8f/ مع مستشعر IMX 766 من سوني. وتأتي الكاميرا الثانية العريضة بقوة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة قياس 2.3f/، فيما تأتي الكاميرا الثالثة لتصوير «الماكرو» بدقة 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4f/.



علبة فريدة



وسيفاجئ عشاق الأنيمي بشكل علبة «جي تي نيو 3 ناروتو» التي تحاكي حقيبة النينجا التي لا تفارقه وتحتوي في مسلسل ناروتو على العديد من تقنيات الدفاع التي يستخدمها النينجا.

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