150.5 مليوناً أرباحاً نصفية لبنك الفجيرة الوطني

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك الفجيرة صافي ربح 150.5 مليون درهم في النصف الأول 2022 مقارنة بـ76.2 مليون درهم في الفترة نفسها من 2021 بنمو 97.5%.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 858.5 مليون درهم خلال النصف الأول بنمو قدره 18.5% مقارنة بـ724.5 مليون درهم في الفترة نفسها من 2021، مما يعكس تحسن الأعمال وزخم النمو التصاعدي لاقتصاد الإمارات، على الرغم من الأوقات الصعبة وتماشياً مع استراتيجية التعافي.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: إن التحسن في جودة الموجودات ونمو الأعمال بشكل جيد يبشر بالخير للنصف الثاني من العام وما بعده. إن تركيزنا الاستراتيجي وأولوياتنا على المسار الصحيح لضمان عودتنا إلى توجهاتنا طويلة المدى للنمو المستدام.

وأضافت: على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، أدى ارتفاع التضخم بشكل استثنائي إلى تأجيج المخاوف من الركود الوشيك والارتفاع المتسارع في الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن أداء اقتصاد الإمارات كان جيداً. ومن الواضح أن هذا نتيجة لتدابير الدعم الاقتصادي الشاملة في الدولة، وتمكنها من احتواء التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، والإنفاق الحكومي المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان والتقدم في توجهات الأعمال. إن بنك الفجيرة الوطني في وضع قوي يمكنه الاستفادة من الفرص التجارية عالية الجودة المقدمة من خلال الزخم الإيجابي للسوق.

وتابعت: يهدف بنك الفجيرة الوطني من خلال دعم من ميزانية عمومية قوية وكفاية رأس مال وسيولة قوية، إلى دفع هذا الزخم الإيجابي للأرباع المستقبلية من عام 2022 وما بعده، والتنقل بعناية في بيئة التشغيل المتطورة. كما يسعدنا أن نرى تقدير السوق لجهود البنك مع حصول بنك الفجيرة الوطني على جائزة الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل التكنولوجيا المصرفية المرموقة لعام 2022 عن «أفضل ابتكار في التمويل التجاري» و«منصة التداول الأكثر ابتكاراً» في الأشهر القليلة الماضية.

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