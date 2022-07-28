16.4 نمو إيرادات «بروج» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بروج «بي إل سي»، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.460 مليارات دولار عن النصف الأول 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6% وارتفاع متوسط سعر الطن بنسبة 4.1% على مستوى منتجات «بروج».

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% إلى 1.512 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار. وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 17.6%، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 35.5%.

وقد تم تحقيق ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية، حيث تمكنت «بروج» من تحسين عمليات الحصول على المواد الخام محققة بذلك انخفاضاً في تكاليف الإنتاج الإجمالية لكل طن مقارنة بالربع السابق.

وشهدت «بروج» خلال النصف الأول نمواً في قدرتها الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 6.9% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها، واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع «بروج 1» في الربع الأول، مما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة «بروج»: حققت إيرادات «بروج» نمواً كبيراً في أول نتائج مالية نصف سنوية لها كشركة مدرجة، مما يؤكد كفاءة الأداء المالي والمرونة التجارية للشركة. وتأتي هذه النتائج المتميزة بعد النجاح غير المسبوق لطرح حصة أقلية من أسهم «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو الماضي.

وأضاف: تماشياً مع رؤية القيادة بمضاعفة العمل لتحقيق قيمة إضافية من جميع أعمال «أدنوك» وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، تقوم «بروج» بدور أساسي ضمن استراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو والتوسع في مجالات التكرير والتسويق والتصنيع، ولديها إمكانات كبيرة تساعدها على تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل، خاصة في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع البتروكيماويات عالمياً. وستستمر «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، في تعزيز دورهما كمساهمين بحصة الأغلبية في شركة «بروج» لدعم مسيرة نموها وسعيها المتواصل لخلق قيمة نوعية، وتحقيق عوائد كبيرة ومتميزة للمساهمين.

وواصلت «بروج» أيضاً تحقيق علاوات سعرية أعلى من الأسعار القياسية خلال النصف الأول من العام 2022، خاصة في يونيو، مما يدل على نجاح الشركة في توفير مزيج متميز من المنتجات المتنوعة، فضلاً عن قدرتها على اغتنام فرص الأسعار الإقليمية.

وبلغت علاوة البولي بروبيلين خلال النصف الأول 2022 نحو 283 دولاراً للطن الواحد، مقابل 262 دولاراً للطن الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت علاوة البولي إيثيلين 368 دولاراً للطن الواحد، مقارنة بنحو 264 دولاراً للطن الواحد خلال النصف الأول 2021.

من جانبه قال توماس غانغل الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس»: المساهمون سعداء بمواصلة «بروج» تحقيق أداء قوي ضمن أول نتائج تعلنها عقب الاكتتاب العام الأولي الناجح. ويتيح هذا الأداء القوي لـ«بروج» مواصلة مسيرة النمو، في ظل الشراكة طويلة الأجل بين بورياليس وأدنوك. كما يدعم كذلك استراتيجية بورياليس للتوسع الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وحققت «بروج» تدفقاً نقدياً قوياً خلال النصف الأول 2022 بنسبة 94%، مما يعكس ارتفاع الربحية الأساسية، وانخفاض النفقات الرأسمالية بعد استكمال بناء وتشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين.

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