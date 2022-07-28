65 % نمو أرباح «ريسبونس بلس» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «ريسبونس بلس القابضة»، التابعة لشركة «ألفا أبوظبي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً قوياً أبرزته النتائج النصف سنوية. وأشارت الشركة إلى تحقيقها عائداً بقيمة 162.6 مليون درهم في إيرادات النصف الأول 2022، مقارنةً بـ 70.1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حقّقت صافي أرباح مقداره 20.6 مليون درهم خلال النصف الأول بنمو بنسبة 65 % مقارنةً بـ 12.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2021، أما إجمالي الأصول في نهاية يونيو 2022 بلغ 323.7 مليون درهم.

وأوصى مجلس الإدارة في «ريسبونس بلس القابضة»، بالطلب من الشركة تقييم خيار توزيع الأرباح النصف سنوية / المرحلية. وفي هذا السياق سيتمّ طرح تعديل النظام الأساسي خلال الجمعية العمومية، علماً أنّ القرار النهائيّ في هذا الشأن يبقى رهناً بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: حافظت الشركة على المسار التصاعدي لنموّها المالي، بدعمٍ من النتائج القوية التي سُجّلت خلال الربع الثاني من العام الجاري، ولا نزال متفائلين وواثقين بتوسيع آفاق نموّنا، حيث قمنا على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية بوضع أسسٍ قوية لحضورنا في مناطق ووجهاتٍ جديدة في كلّ من السعودية والهند ومصر، ما سيتيح لنا المزيد من التوسع وتحقيق إيراداتٍ مستدامة ونموٍّ في الأرباح خلال السنوات المقبلة.

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