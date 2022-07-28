462 مليوناً أرباح نصفية لـ «ملتيبلاي»

المصدر: دبي - البيان

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حققت مجموعة «ملتيبلاي» صافي أرباح 462 مليون درهم خلال النصف الأول 2022. وأظهرت نتائج المجموعة تحقيقها عائدات بلغت 507 ملايين درهم وهامش ربح إجمالي بلغ 250 مليون درهم. كما نجحت المجموعة في تسجيل صافي أرباح بنسبة مرتفعة بلغت 91% من الإيرادات خلال النصف الأول، وبلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 300 مليون درهم، ما ساهم في زيادة الربح.

وشهدت الشركات التابعة للمجموعة تحقيق أداء قوي خلال الفترة ذاتها، والتي تغطي خمس فئات رئيسية هي الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. وحققت جميع الوحدات التشغيلية التابعة للمجموعة أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي، كما نجحت في تجاوز أهدافها التشغيلية خلال الفترة ذاتها.

وتواصل المجموعة الاستفادة من مركز سيولتها القوي، إذ حققت 3.24 مليارات درهم موزعة بين النقد والأرصدة لدى البنوك ونسبة ضئيلة من الديون، والتي ستتيح للمجموعة مواصلة اغتنام فرص استثمارية مجزية على الصعيد العالمي، وضمان الاستثمار الفعّال لرأس المال، وتحقيق الأرباح من محفظة متنوعة تجمع بين الشركات التي تولد عوائد ثابتة، وتلك التي تحقق نمواً كبيراً.

واستناداً إلى الأداء التشغيلي القوي للمجموعة والنمو الكبير الذي تشهده شركاتها التابعة، بالإضافة إلى مشاريعها الاستثمارية المستقبلية تتوقع مجموعة ملتيبلاي تحقيق تسارع ربحي كبير خلال ما تبقى من 2022.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة: حققت مجموعة ملتيبلاي أرباحاً قوية خلال النصف الأول 2022، مع مواصلة الشركات التابعة لها تسجيل نمو قوي، ونتوقع أن تتسارع وتيرة الربح في المجموعة من خلال التركيز على مجالين رئيسيين للنمو الأول استخدام قاعدتنا المالية القوية للبحث عن المزيد من فرص الاستثمار محلياً وعالمياً، والثاني مواصلة ترسيخ أوجه التآزر وتقديم ما يلزم لتوفير التكاليف عبر أعمال المجموعة اعتماداً على برامج التميز التشغيلي والتحول الرقمي.

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