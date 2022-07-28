196 % نمو الأرباح النصفية لـ «ديار للتطوير»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ديار للتطوير «ديار» عن ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 196% لتصل إلى 66.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2022، مقارنة بـ 22.6 مليون درهم للفترة نفسها من 2021. كما سجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 369.4 مليون درهم في النصف الأول 2022، مقارنة بـ 297.4 مليون درهم للفترة نفسها من 2021.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة: بفضل التزامنا والجهود المستمرة، تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي في النصف الأول من هذا العام في كافة قطاعات الأعمال. فقد شهدنا ارتفاع إيرادات قطاع التطوير العقاري من خلال تسجيل الإيرادات من مبيعات مشروع ريغاليا، حيث إن عمليات البناء في المشروع تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد. كما واصل قطاع الضيافة النمو تماشياً مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة في الدولة.

وأضاف: نجحت الشركة الشهر الماضي في شطب كافة الخسائر المتراكمة عبر استكمال إجراءات تخفيض رأس مال الشركة، مما سيعزز من جاذبية الشركة للمستثمرين، وسينعكس ذلك إيجاباً على سعر السهم في سوق دبي المالي. وأضاف: قمنا في الشهر الماضي بإطلاق مشروعنا «تريا» الواقع في واحة دبي للسيليكون، وقد حقق نجاحًا بالغًا وشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

ويعد مشروع «تريا» أحد أكبر المشاريع في واحة دبي للسيليكون، ويتمتع بأسلوب حياة عصري إذ صٌمم خصيصًا ليضع الصحة والسعادة ضمن أهم أولوياته عبر توفير المرافق الشبيهة بالمنتجعات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المنازل الذكية. ويتألف المشروع العقاري الفاخر من 32 طابقاً تضم 711 وحدة سكنية تتنوع بين شقق استوديو وغرفة نوم، وغرفتين وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى شقق دوبلكس وبنهاوس.

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