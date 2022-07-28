«ريبورتاج» تطرح خصومات 10% على مشاريع محددة

المصدر: أبوظبي –البيان

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تطرح «ريبورتاج العقارية» خصماً بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهرياً حتى التسليم، على بعض مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي الأحد المقبل، الموافق 31 يوليو الحالي اليوم الخاص بالمبيعات في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية اهتمام ريبورتاج بمواصلة تنظيم الفعاليات الخاصة بالمبيعات والتي تتضمن عروضاً خاصة تلبي متطلبات المشترين من كافة الشرائح، وهو ما ينعكس على مواصلة الشركة تحقيق مبيعات قوية بكافة المشاريع.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام 2021، بنمو 70%.

ونظمت «ريبورتاج» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 4 فعاليات ناجحة للمبيعات، حيث تمكن فريق المبيعات خلالها من بيع 197 وحدة سكنية، بقيمة 179 مليون درهم.

وأكد سليمان أن تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، يؤكد تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات، متوقعاً مواصلة «ريبورتاج» تحقيق أدائها القوي خلال النصف الثاني من العام 2022.

وأوضح أن السوق العقاري بالإمارات يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» بالإمارات 14 مشروعاً، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

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