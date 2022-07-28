1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 395.92 مليون درهم و350 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 744.76 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 101 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 112 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 650.55 مليون درهم منها 18 رهن أراضي بقيمة 286.4 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 364.15 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 312 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 144 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 52.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم.

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