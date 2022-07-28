200 مليون درهم لإنشاء محطات منتجات غذائية بميناء جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دي بي ورلد - الإمارات» توقيع اتفاقية لإقامة مشروعين جديدين لإنشاء محطات منتجات غذائية جديدة متكاملة على رصيف ميناء جبل علي بالشراكة مع شركات دولية تعمل في مجال معالجة المنتجات الزراعية، بهدف تطوير وتعزيز قدرات مجمّع الأغذية والمشروبات في ميناء جبل علي، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، عبر تعزيز عمليات إنتاج الحبوب والبقوليات الرئيسة على مدار العام.

وستتمتع المرافق الجديدة، التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليون درهم، بنظام موحّد تتمكن بواسطته من تخزين المنتجات الزراعية السائبة في الصوامع ومعالجتها في مكان واحد. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تطوير المرافق خلال العامين المقبلين، فيما ستشهد المزيد من التوسّعات على مراحل متعددة، ويتوقع أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة حجم التجارة بأكثر من 900 مليون درهم سنوياً، ما يدعم خطة دبي الاستراتيجية لرفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، وكل من يوغيش رايبوريا، الرئيس التنفيذي لشركة أدرويت كندا، وياسين عبدالماجد راناني، العضو المنتدب لشركة الأمير فودز، وعدد من مسؤولي الشركات المعنية. وستستفيد كل من شركة «أدرويت كندا» وشركة «الأمير فودز» من الامتيازات المقدّمة لهما داخل ميناء جبل علي، بما يضمن تعزيز إمدادات المنتجات الزراعية في المنطقة مستقبلاً.

بوابة رئيسية للتجارة

ويسهم مجمّع الأغذية والمشروبات في ميناء جبل علي في تعزيز مكانة دبي كبوابة رئيسية للتجارة العالمية لهذا القطاع الحيوي. وقد سجلت تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية، مدعومة بزيادة كبيرة في الصادرات، نمواً قوياً بنسبة 11%، بقيمة إجمالية 57 مليار درهم، خلال عام 2021، مقارنة مع 51.4 مليار درهم للقطاع ذاته في العام 2020.

وفي إطار المشروع ذاته، من المقرر أن تستثمر «دي بي ورلد» أيضاً في الأنظمة التكنولوجية الأكثر تنوعاً وتقدماً لمناولة منتجات الحبوب والبقوليات بشكل آلي، إضافة إلى أنظمة النقل الخاصة بها. وستستفيد الشركات التجارية بشكل كبير من خلال تواجدها في ميناء جبل علي وجافزا، من الربط التجاري متعدد الأنماط، وانخفاض التكاليف اللوجستية، وبيئة العمل السلسة التي توفرها، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

مشاريع التطوير

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: أسهمت «دي بي ورلد» بشكل رئيسي في نمو قطاع الأغذية والمشروبات. فرؤيتنا تتمثل في تحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات من خلال دعم المبادرات النوعية، وفي مقدّمتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ومواكبة لذلك، نتطلع إلى تعزيز حجم التجارة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تمكين قطاع التجارة الزراعية والاستفادة من مشاريع التطوير الجديدة التي يشهدها ميناء جبل علي. ونؤكد باستمرار على المكانة الرائدة للميناء بصفته مركزاً استراتيجياً للتجارة والخدمات اللوجستية. وعند اكتمال مشروع التطوير وانطلاق العمليات التشغيلية، ستستفيد المرافق في الميناء من الإمكانات والقدرات المتوافرة لديه، ما سيؤثر بشكل إيجابي على حجم الفرص التجارية الجديدة لدبي، وزيادة الاستثمارات في الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي. ونأمل من خلال هذه المشاريع أن ندعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تهدف إلى رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

علاقات قوية

من جانبه، قال يوغيش رايبوريا، الرئيس التنفيذي لشركة أدرويت كندا: إنه لفخر كبير لنا أن نطلق تعاوننا الجديد مع «دي بي ورلد» الإمارات بناءً على علاقتنا القوية معها. والتي بدأت انطلاقتها الناجحة منذ تواجدنا في جافزا، لنواصل تعاوننا مع إطلاق مرافقنا الزراعية الجديدة في جبل علي. ولا شك أن الموقع الاستراتيجي للميناء مع الخبرة الواسعة التي توفرها «دي بي ورلد» في تقديم خدمات شاملة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى قدراتنا النوعية التي نمتلكها، ستساعد في تعزيز حجم أعمالنا.



سوق سريعة النمو

من جهته، قال ياسين عبدالماجد راناني، العضو المنتدب لشركة الأمير فودز: ستشكل مرافقنا الجديدة في ميناء جبل علي بوابة على العالم، لتعزيز قدراتنا على الوصول إلى المزيد من العملاء وتساعدنا على تلبية متطلبات سوق البقوليات سريعة النمو. ونتطلع إلى الاستفادة بأعلى فاعلية من مرافق التصدير والاستيراد في الميناء، وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة، والمنصات الرقمية الشاملة التي توفرها لنا «دي بي ورلد» لتحفيز تجارتنا العالمية للمنتجات الزراعية والبقوليات، والإسهام في تجارة الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم.

دعم خطة دبي الاستراتيجية

تنعكس قدرة «دي بي ورلد» الفريدة في توفير البنية التحتية والربط التجاري والخدمات على رؤيتها في التنمية الاقتصادية الشاملة، كونها داعمة للتجارة العالمية. وستسهم مرافق المنتجات الزراعية الجديدة في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانة ميناء جبل علي باعتباره مركزاً إقليمياً للتجارة. ومن المتوقع أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة حجم التجارة بأكثر من 900 مليون درهم سنوياً، ما يدعم خطة دبي الاستراتيجية لرفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم.

جدير بالذكر أن المرافق الجديدة سيتم بناؤها على مساحة 100 ألف متر مربع من رصيف الميناء؛ حيث استأجرت الشركات التجارية مساحة 61 ألف متر مربع. ويتكون المشروع من وحدة تخزين ومعالجة متكاملة للمنتجات الزراعية.

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