مفاجآت صيف دبي تواصل فعالياتها الاحتفالية في أسبوع جديد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم فعالياتها المميزة لكافة المقيمين والزوار في جميع أنحاء المدينة خلال الموسم الخامس والعشرين، برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. أجواء احتفالية لا مثيل لها في أشهر الصيف مع عروض ترفيهية حية مشوقة وعروض تسويقية وتخفيضات وإقامات فندقية غير مسبوقة وتجارب تذوق طعام فريدة تسعد جميع أفراد العائلة.

هذا الأسبوع، استمتعوا بلقاء شخصيات «كريبتو ذا سوبر دوغ» (Krypto the Super-Dog) وصديقه «إيس ذا هاوند» (Ace the Hound) من فيلم الأطفال «دي سي ليغ أوف سوبر بيتس» (DC League of Super Pets) من وارنر براذرز في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، وتحدوا حر الصيف مع نكهة مدهش ودانة في كولد ستون كريميري، وانطلقوا في مغامرة تعليمية موسيقية لاستكشاف كوكبنا الجميل مع «مستر كايند» (Mr. Kind) في مسرح مول الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر المتعة العائلية خلال الصيف مع تجارب التسوق مثل «شكراً مليونير» (SHUKRAN Millionaire) في الواحة مول، و«بيغست ديل أوف ذا يير» (Biggest Deal Of The Year) في دبي مول. واحتفلوا بمفاجآت صيف دبي في مركز دبي المالي العالمي للفوز بإقامة كاملة في فندق الريتز- كارلتون، واستمتعوا بمغامرة مذهلة مع «فيرست كيدز أون مارس» (First Kids on Mars)، وتوجهوا إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي واستمتعوا بالكثير من المرح العائلي.

العروض الترفيهية

يمكنكم الآن لقاء شخصياتكم المفضلة من فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «دي سي ليغ أوف سوبر بيتس» (DC League of Super Pets) «كريبتو ذا سوبر دوغ» (Krypto the Super-Dog) و«إيس ذا هاوند» (Ace the Hound) من وارنر براذرز في صالات السينما سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف ومول الإمارات من 15 حتى 31 يوليو. ويمكن التقاط الصور مع الشخصيات ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفرصة الفوز بتذاكر لحضور العرض الأول الخاص بالفيلم.

احتفل بالصيف في «كولد ستون كريمري» مع مدهش ودانة في دبي، وتذوق نكهة مدهش مكس الحصرية في أكواب مصممة خصيصاً والمشاركة في مسابقات أعياد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن الحصول على جواز سفر مدهش عند شراء الآيس كريم أو الكيك أو المخفوق بنكهة مدهش من أي متاجر «كولد ستون كريمري» في دولة الإمارات. ومع حلول أغسطس، يمكن ممارسة لعبة الواقع الافتراضي «أي آر فلتر» (AR Filter) للفوز بهدايا فورية مثل مكافآت وآيس كريم مجاني وغير ذلك المزيد.

انطلق في مغامرة تعليمية وموسيقية لاستكشاف كوكبنا الجميل مع «مستر كايند» (Mr. Kind) وصديقته «ليلي» (Lélé) في مسرح مول الإمارات يومي 30 و31 يوليو. يقام العرض ثلاث مرات يومياً في الساعات 11 صباحاً و3 و5 مساءً. تباع التذاكر عبر الإنترنت بأسعار تتراوح بين 70 درهماً لأكشاك الشرفة و85 درهماً للأكشاك الفضية و100 درهماً للأكشاك الذهبية.

عروض التسوق

ويتواصل عرض «شير مليونير» (SHARE Millionaire) خلال مفاجآت صيف دبي، والذي يمنح المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة وسيتي سنتر معيصم فرصة ربح أسبوعية لمليون نقطة «شير» (SHARE).

ويمكن للمتسوقين في الواحة مول الاستمتاع بعروض وتخفيضات تصل إلى 75% حتى 4 سبتمبر، كما تسنح فرصة للفوز بجوائز كبيرة عند إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي متجر في الواحة مول، حيث سيحصل 25 فائزاً محظوظاً على مليون نقطة (شكراً) لكل منهم، والتي يمكن استبدالها في أي من متاجر علامات لاندمارك التجارية. ويجري تعريف الفائزين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وهناك فرصة لا تفوّت بانتظار متسوق محظوظ واحد للفوز بمليون درهم نقداً في دبي مول. للدخول في السحب، يلزم إنفاق 500 درهم فقط حتى 4 سبتمبر، للحصول على فرصة الفوز بهذه الجائزة القيمة. تمنح هذه الجائزة في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي، ولكن جميع المتسوقين سوف يكون لديهم أيضاً فرصة للفوز بقسائم هدايا من إعمار مع 8 سحوبات أسبوعية بقيمة 25,000 درهم من إعمار. يجري تعريف الفائزين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو حساب إنستغرام @thedubaimall.

التجارب الجديدة

زوروا ممشى الخوانيج مع أولادكم من 30 يوليو حتى 28 أغسطس، وسجّلوا أسماءهم في مخيّم «فيرست كيدز أون مارس» (First Kids on Mars) حيث سيستمتعون بتجارب علمية مميزة، ويتعرفون من خلالها على مجموعة النظام الشمسي بما فيها كوكب المريخ، بالإضافة إلى القيام بمغامرات شيّقة. كل مشترك سيحصل على جولة تعريفية يشاهد خلالها مركبة «كيوريوسيتي روفر» (Curiosity rover)، والتعرّف على النباتات التي يمكنها العيش والنمو في المريخ، بالإضافة إلى زيارة مختبر جيولوجي للاطلاع على نشاطاته من الداخل. المعرض مفتوح للجولات من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، ومن يوم الجمعة حتى الأحد من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

ومع عودة «عالم مدهش» يصبح الصيف أكثر متعةً للأطفال في جميع أنحاء دبي، حيث تثري المدينة تجارب زوارها في وجهة «التعليم الترفيهي» الداخلية الأكبر في المنطقة بالعديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية ومناطق التعلّم، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الهادفة لمنح الأطفال أوقاتاً مرحة ومفيدة في الوقت ذاته. بانتظاركم مع أفراد العائلة والأطفال عالمٌ رائع يعيش فيه مدهش وصديقته دانة طوال أيام الأسبوع من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، ومن يوم الجمعة حتى يوم الأحد من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

احتفلوا بمفاجآت صيف دبي في مركز دبي المالي العالمي حتى 4 سبتمبر لفرصة الفوز بإقامة كاملة بفندق الريتز- كارلتون عند إنفاق 100 درهم في أي من متاجر غيت أفنيوز. وهي الفرصة التي لن تتاح إلا لثماني عائلات فحسب.

هذا وتنظم مفاجآت صيف دبي هذا الأسبوع مسابقة على صفحة @CelebrateDubai على منصة انستغرام ابتداءً من الجمعة 29 يوليو وحتى 11 أغسطس، لتمنح سكان وزوار دبي مفاجآت صيف دبي فرصة للإبداع من خلال تصوير فيلم قصير (فيديو) حول لحظاتهم المفضلة بالمهرجان، مع استخدام خاصية ملصقات #MyDSS في الفيديو. سيتم اختيار فائزين اثنين ليحصل كل منهما على قسيمة شراء بقيمة 5000 درهم. لمزيد من التفاصيل حول المسابقة وملصقات #MyDSS، يرجى زيارة @CelebrateDubai. شاهدوا راوية القصص «نوفة نوري خان»، واليوتيوبر مريم ميزا والمتزلج المحترف حسين بن محفوظ خلال احتفالات مفاجآت صيف دبي ضمن فيديو «أهلا بالصيف» الخاص بهم، واستوحوا منهم!

اعرف أكثر

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز