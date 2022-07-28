رصيد المصرف المركزي من الذهب يصل إلى 12.42 مليار درهم

المصدر: وام

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وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 12.42 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.5% أو ما يعادل 860 مليون درهم مقارنة بنحو 11.56 مليار درهم في أبريل 2021.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر زاد بنسبة 4.3% أو ما يعادل 507 ملايين درهم خلال الاربعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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