«هواوي» تتوسّع في الإمارات والمنطقة بمجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين إقليمياً من دبي أمس مجموعة جديدة من منتجاتها الرائدة شملت هاتف «مايت إكس إس 2» الرائد القابل للطي وحاسوب المحمول «مايت بوك إكس برو» والجهاز اللوحي «مايت باد برو» وسماعات «فري بادز برو 2» بالإضافة إلى حاسوبي «مايت بوك 16 إس» و«مايت بوك دي 16»، والتي تؤكد استمرار حضور وتنافسية عملاق التقنية الصيني بقوة في مجال الابتكار وتقنيات الاتصال الحديثة.

وتتميز منتجات «هواوي» الجديدة بالابتكارات التقنية الرائدة والتصاميم العملية والأداء الفائق وتقنيات الاتصال الحديثة السلسة سعياً لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والتواصل بسهولة للمستخدمين.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خلال حفل كبير بدبي أمس إن المنتجات الجديدة تقدم أحد أفضل تجارب الاستخدام للمستهلكين مشيراً إلى أن «هواوي» تعمل منذ 2018 أيضاً على بناء مفهوم «المكتب الذكي» الذي ترتكز على الهاتف الذكي يعتمد على تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة وتسهيل مرونة العمل الهجين، مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة تتكامل مع بيئة نظام «هواوي»، والت يتقدم عدد من الفوائد العملية مثل ميزة السحب للاتصال Drag-to-Connect ذات الاستخدام السهل والتي تبسّط الاتصالات والتفاعلات بين الأجهزة المختلفة.

ومن جانبه قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تسلط المنتجات المتطورة التي تم الإعلان عنها اليوم الضوء على التزامنا المستمر نحو المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسنواصل العمل الجاد لتنفيذ استراتيجية الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقديم التجارب التقنية الأكثر جاذبيةً وابتكاراً لعملائنا من أجل تحسين تجربة المستخدم وكذلك لتحقيق رؤيتنا في توفير الحياة السلسة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في كافة السيناريوهات».

هاتف «مايت إكس إس 2»

ويستخدم هاتف «مايت إكس إس 2» الذكي والقابل للطي تقنية مفصل «جناح الصقر» لتحقيق سطح أملس بتصميم بسيط وطبيعي عند انفراج الهاتف وذلك من خلال تصميم حركة المفصلات والشاشة بدقة عالية. أما بالنسبة لشاشة الهاتف، فتم استخدام الشاشة المركبة والمبتكرة الأولى من نوعها في القطاع والتي طورتها هواوي ذاتياً لامتصاص الصدمات والعزل، مما يجعل هاتف «مايت إكس إس 2» شديد المتانة والموثوقية.

كاميرا الهاتف

ويشمل نظام كاميرا True-Chroma الخاص بهاتف هاتف «مايت إكس إس 2» كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الألوان الحقيقية. وتوفر بصريات «هواوي إكس دي» المحسّنة تقنية جديدة لمعالجة المعلومات وزيادة وضوح الصورة، مما يساعد على استعادة تفاصيل الصورة بطريقة تتخطى حدود الفيزياء. كما يشمل هاتف «مايت إكس إس 2» طرق التفاعل المبتكرة مع إمكانات تعدد المهام وإيماءات تمرير «النافذة العائمة» لتوفير تحكم سلس أثناء تشغيل النوافذ المتعددة.

ويأتي هاتف هاتف «مايت إكس إس 2» مزوّدًا مسبقاً بخدمات هواوي للأجهزة المحمولة والتي تشمل Petal One ومجموعة متنوعة من خدمات البحث والخرائط والفيديو والتصفح المفيدة وغيرها. كمت يوفر هاتف «مايت إكس إس 2» بفضل شاشته الكبيرة وخاصية النوافذ المتعددة تفاعلات أسهل وكفاءة أعلى عند تأدية المهام المتعددة والتنقّل بين التطبيقات المختلفة.

ويتوفر هاتف «مايت إكس إس 2» الجديد باللونين الأبيض والأسود للطلبات المسبقة في الإمارات اعتبارًا من 27 يوليو بسعر 7499 درهم. يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 2500 درهم، بما في ذلك ساعة «هواوي جي تي 3 برو»، واشتراك مجاني لمدة 12 شهرًا في تHAUWEI Music و HUAWEI Video، واشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في HAUWEI Mobile Cloud بسعة 200 جيجا بايت، وضمان دول مجلس التعاون الخليجي متعدد البلدان والخاص باقة خدمة HUAWEI Care.

حاسوب «مايت بوك إكس برو»

ويُعتبر حاسوب «مايت بوك إكس برو» حاسوبًا محمولا من طراز جديد يتجاوز المفهوم التقليدي لتصميم الحاسوب المحمول وقدراته. ويأتي بهيكل معدني ذو ملمس لطيف وألوان أنيقة تضم لوني «الحبر الأزرق» Ink Blue أو الأبيضWhite والرمادي Space Gray الكلاسيكي. ويزن الحاسوب المحمول 1.26 كغ فقط، وذلك بفضل استخدام سبائك المغنيسيوم الخفيفة والقوية في تصميم أحادي الهيكل مما يجعله سهل الحمل ومتين للغاية. وحصلت «شاشة العرض الكاملة» ذات الألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة على أول شهادة Eye Comfort 3.0 في العالم لراحة العين من قبل TÜV Rheinland، وتضمن تقنية تناسق الألوان العالمية وعرض نفس الألوان الأصلية للمستخدم.

وتم اعتماد جميع أجهزة الحاسوب المحمولة من طراز «مايت بوك إكس برو» من قبل Intel® Evo، وهي مزودة بمعالجات Core Genمن الجيل الثاني عشر. ويتعامل وضع الأداء بقوة 30 واط مع المهام المكثفة بسهولة ملحوظة بفضل تحسين مستوى النظام المدعم بتقنية Super Turbo المطورة. ويعمل الحاسوب المحمول بشكل مثالي مع نظام «ويندوز» وذلك لإطلاق العنان للأداء القوي وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة خلال مؤتمرات الفيديو ومهام العمل ذات الأحمال الثقيلة.

ويرتقي حاسوب «مايت بوك إكس برو» المحمول بخاصية العرض على عدة شاشات إلى مستوى جديد كلياً، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق. ويتيح لكم الاتصال بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها بسهولة، كما أنه أكثر سلاسةً عند استخدام هذه الخاصية مع الهواتف الذكية مثل هاتف «مايت إكس إس 2» الذي تم إطلاقه حديثاً والأجهزة اللوحية مثل «مايت باد برو» الجديد.

وبمجرد وصل الهاتف لاسلكياً، ستظهر واجهة المستخدم على شاشة الحاسوب المحمول، والعمل كما لو كان الهاتف الذكي والحاسوب المحمول جهازاً واحداً. ويمكنكم الوصول إلى ملفاتكم وتحريرها واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيقات الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات الفيديو أو الصوت من الهاتف عبر حاسوب «مايت بوك إكس برو» المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفكم الذكي.

وفي وضع المرآة Mirror Mode يتم عرض شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، حيث يعرض كلا الجهازين نفس المحتوى. أما في وضع التمديد Extend Mode، يتم تمديد شاشة الحاسوب المحمول إلى الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية كي تتمكنوا من التمرير والتصفح بسهولة بين الجهازين. ويتيح لكم وضع التعاون Collaborate Mode مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات بكل بساطة.

كما يدعم الحاسوب المحمول إدارة الملفات على الأجهزة المتعددة والبحث المدعّم بالذكاء الاصطناعي؛ ويتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على الحاسوب والإنترنت والأجهزة الأخرى المتصلة لمزيد من المرونة.

ويتوفر جهاز «مايت بوك إكس برو» الجديد بإصداري المغنيسيوم الأزرق والألومنيوم الرمادي حالياً للطلبات المسبقة في الإمارات بسعر 6999 درهم إماراتي. ويوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 1999 درهم تتضمن «هواوي مايت باد 10.4» وفأرة هواوي وحقيبة هواوي وحزمة برامج «مايكروسوفت أوفيس» وبالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على تأمين الضمان الممتد لمدة عام وخصم 20% عام للتأمين ضد تلف شاشة الوقت.

حواسيب «مايت بوك»

ويحتوي حاسوب «مايت بوك 16 إس» على معالج i9-12900H من Intel® Evo، ويتميز بشاشة لمس كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة K2.5 مع متوسط دقة ألوان عالية يبلغ ΔE

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