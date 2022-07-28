أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع بنسبة 11% لتصل إلى 5.3 مليار درهم للنصف الأول من العام 2022

المصدر: البيان

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حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019. وسجلت أرباح الربع الثاني أداءً قياسياً حيث وصلت إلى 3.5 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما سجل النصف الأول من العام أداءً قياسياً من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ولاتزال جودة الائتمان عبر كافة مواقع تواجد المجموعة تُظهر تحسناً مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 28%. وقد استندت هذه النتائج على زخم الانتعاش الاقتصادي الذي يعود إلى العام 2021. وبفضل قوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، رفعت "موديز" التصنيفات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل للمجموعة. وتعتبر المجموعة اليوم في وضع جيد جداً تحسباً لإرتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأنه لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم"، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022

ارتفاع معدل الأداء التشغيلي الذي ترافق مع تحسن مزيج القروض والودائع مع استمرار الطلب الاستثنائي على قروض الأفراد، وتوفر قاعدة تمويل فعالة، والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر

- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 14.2 مليار درهم بفضل مزيج القروض المحسّن والودائع الأقل تكلفة، كما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

- ارتفاع صافي هامش الفائدة الاسترشادي بمقدار 50 نقطة أساس نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة وتحسن الهوامش في دينيزبنك.

- لاتزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، إذ إن ارتفاع الدخل قد مكّن المجموعة من تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

- انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس عمليات إعادة القيد والتحصيلات القوية وتحسن التوقعات الاقتصادية.

- ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.3 مليار درهم.

- ارتفاع ربحية السهم بنسبة 14% لتصل إلى 80 فلساً في النصف الأول من عام 2022، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 57%.

إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي

- إجمالي الأصول: ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 711 مليار درهم.

- قروض العملاء: ارتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 425 مليار درهم مع تحقيق أداء قياسي في النصف الأول من العام من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات.

- مزيج الودائع: نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 10 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة.

- جودة الائتمان: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 3% لتصل إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات نتيجة استمرار التعافي الاقتصادي. ولاتزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 133.3%.

- رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 155% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.0% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

يتيح التحول الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني المرونة في تقديم الخدمات الجديدة وتوسيع نطاق المعالجة المباشرة

- رفعت "موديز" تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، وذلك تقديراً لإمكانات المجموعة المالية المرنة لمرحلة ما بعد الوباء وزيادة التنويع.

- 30% من حصة السوق: يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ما يقرب من 30% من حصة السوق من حيث الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- العمليات الدولية: تعمل الإيرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل، وتمثل 41% من إجمالي الإيرادات.

- الطرح الأولي العام: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم"، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة لا ورقية، بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.

- المبادرات الرقمية: 93% من طلبات المنتجات والخدمات الجديدة أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل، مع تحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي لما يقرب من 4 ملايين معاملة سنوياً.

- الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية: نفخر بدعم حملة "دبي تبادر" للاستدامة، حيث يرعى بنك الإمارات دبي الوطني محطة عامة لإعادة تعبئة المياه، والتي وفرت 91,000 عبوة بلاستيكية مُعدّة للاستخدام لمرة واحدة منذ فبراير 2022.

- المواهب: تم إطلاق برنامج المواهب الرقمية الوطنية الذي يمنح مجموعة من المواهب الإماراتية المعرفة العملية في المجالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

- ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 3.5 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2022، مما يعكس قوة التعافي الاقتصادي الإقليمي ومصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.

- يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدوره الريادي في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم"، حيث وفر للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وحتى سداد الدفعات.

- لقد كان من دواعي سرورنا أن تقوم "موديز" برفع تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، وذلك تقديراً لإمكانات المجموعة المالية المرنة وزيادة التنويع خلال مرحلة ما بعد الوباء.

- لايزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمسك بالتزامه الراسخ بتطوير المواهب الإماراتية. وإلى جانب تعزيز البرنامج الحالي في البنك للخريجين الاماراتيين والذي يستقطب أكثر من 100 خريجاً سنوياً، قمنا بإطلاق "البرنامج الوطني للمواهب الرقمية" الذي يمنح المواهب الإماراتية المعرفة العملية في المجالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي 2031 ".

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

- حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 23% ليصل إلى 14.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

- ساهمت العمليات الدولية بنسبة 41% من إجمالي الدخل في النصف الأول من عام 2022.

- ارتفعت القروض الجديدة بشكل كبير لتعكس أداءً قياسياً في النصف الأول من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات.

- انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس تحسن بيئة التشغيل.

- 93% من طلبات المنتجات والخدمات الجديدة أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل، مع تحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي لما يقرب من 4 ملايين معاملة سنوياً.

- إن هذه النتائج القوية، إلى جانب التوقعات الإيجابية للهوامش، تجعل بمقدورنا تسريع وتيرة الاستثمار في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية، ودعم المرحلة التالية من النمو.

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

- لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا انخفاضاً بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر.

- ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.3 مليار درهم، وهو ما يتيح استيعاب الأثر الناتج عن التضخم في تركيا.

- يواصل القطاع المصرفي الإماراتي الاستفادة من وفرة السيولة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. في النصف الأول من العام 2022، كما نمت لدينا أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 10 مليارات درهم، مما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

- في ضوء الارتفاع الإضافي المتوقع في أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن الهوامش في دينيزبنك، تمكنا من رفع صافي هامش الفائدة الاسترشادي الخاص بنا بواقع 50 نقطة أساس.

- كما نمت الإيرادات غير الممولة، مدعومة بشكل رئيسي من بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك، بالإضافة الى الزيادة في حجم المعاملات والنمو في أعمال العملاء للعملات الأجنبية والمشتقات.

- تشكل الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال المتينة والأرباح التشغيلية القوية الركائز الأساسية الراسخة لقوة المجموعة.

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