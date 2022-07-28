أرباح الإمارات الإسلامي ترتفع بنسبة 23% في النصف الأول من العام 2022

المصدر: البيان

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ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بنسبة 23% ليصل إلى 701 مليون درهم للنصف الأول من العام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس تحسن أداء الاعمال.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الإجراءات المنضبطة لإدارة التكلفة

- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

- ارتفعت التكاليف بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية

- انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسن أداء الأعمال

- ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

- ارتفع صافي الربح بنسبة 23% ليصل إلى 701 مليون درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول والذي ترافق مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة

- بلغ صافي هامش معدل الربح 2.92% وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات الربح في النصف الأول من العام 2022

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

- حقق إجمالي الأصول نمواً قوياً بنسبة 14% ليصل إلى 74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022

- بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 47 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 11% عن نهاية العام 2021

- بلغت ودائع المتعاملين 54 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 15% عن نهاية العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع

- جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.1% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120%

- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.2% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.3%، مركز رأس المال القوي للمصرف

- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

يسرنا الإعلان عن النتائج المالية القوية النصف سنوية التي حققها الإمارات الإسلامي، حيث نما صافي أرباح المصرف خلال فترة الستة أشهر الأولى ليصل إلى 701 مليون درهم. لقد اكتسب أداؤنا القوي زخما من ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفاع تمويلات العملاء، مما يعكس المناخ الاقتصادي الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكنا أيضاً من الاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر بفضل الاقتصاد القوي.

إنه من دواعي سرورنا تقديم الدعم في عمليات الاكتتاب في الطرح العام الذي أطلقته "تيكوم" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" في سوق دبي المالي، وذلك من خلال تمكين المتعاملين الرئيسيين من المشاركة والاستفادة من عمليات الإدراج البارزة هذه من خلال دورنا كمصرف استلام. ونظراً لكوننا مصرف رائد في الدولة، وباعتبارنا لاعباً بارزاً على المدى الطويل في القطاع المصرفي في المنطقة، فقد كان من دواعي سرورنا أيضاً دعم خطط قيادتنا الرشيدة لإدراج الكيانات الحكومية في سوق دبي المالي، مما يدعم أداء وقوة أسواق رأس المال في الدولة.

إننا نفخر بدورنا كلاعب رئيسي في قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سنواصل التزامنا بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. يواصل صندوق الإمارات الإسلامي الخيري دعم مختلف القضايا الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساهمات والتبرعات الخيرية.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"خلال النصف الأول من عام 2022، نما إجمالي أصول الإمارات الإسلامي بنسبة 14٪ ليصل إلى 74 مليار درهم، مما يعكس دعمنا لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي.

لقد كان الإمارات الإسلامي من أوائل المصارف الإسلامية الذي يدمج الابتكار الرقمي في عملياته، ولايزال تركيزنا على مشاريع التحول الرقمي يعود علينا بمكاسب قيّمة من حيث ولاء المتعاملين وزيادة حصتنا في السوق. في النصف الأول من عام 2022، قمنا بتحسين قنواتنا الرقمية وعروضنا عبر عدة جوانب، بما في ذلك تحويل أجهزة الصراف الآلي/أجهزة الإيداع الآلي وإضافة مزايا جديدة إلى خدماتنا المصرفية عبر تطبيق "واتساب".

إن تقديم تجربة متعاملين متميزة يأتي في صميم نهج عملنا. ونحن نفخر دائماً بتمسكنا بأعلى مستويات الامتياز في خدمة المتعاملين، حيث وضعنا معايير جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية القائمة على الابتكار في المنطقة.

قمنا بتوسيع عروض منتجاتنا من خلال إطلاق حساب إماراتي للتوفير العائلي وحساب إماراتي للأعمال وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير. كما نواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحسين عروضنا لنصل إلى شريحة أوسع من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة."

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