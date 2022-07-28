"بروج" تعلن نتائج قوية للنصف الأول مع نمو الإيرادات بنسبة 16.4%

المصدر: وام

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أعلنت شركة بروج "بي ال سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، عن نتائجها المالية عن الشهور الستة الأولى من عام 2022.

وفي تقريرها الأول عن أرباحها المالية كشركة مدرجة، أعلنت "بروج" عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3,460 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6% وارتفاع متوسط سعر الطن بنسبة 4.1% على مستوى منتجات بروج.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% إلى 1,512 مليون دولار في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 17.6% في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 35.5%.

وقد تم تحقيق ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية حيث تمكنت "بروج" من تحسين عمليات الحصول على المواد الخام محققة بذلك انخفاضاً في تكاليف الإنتاج الإجمالية لكل طن مقارنة بالربع السابق.

وشهدت "بروج" خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً في قدرتها الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 6.9% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها، واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 1 /"B1"/ في الربع الأول، مما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة شركة بروج : " حققت إيرادات ’بروج‘ نمواً كبيراً في أول نتائج مالية نصف سنوية لها كشركة مدرجة، مما يؤكد كفاءة الأداء المالي والمرونة التجارية للشركة. وتأتي هذه النتائج المتميزة بعد النجاح غير المسبوق لطرح حصة أقلية من أسهم ’بروج‘ في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو الماضي".

وأضاف معاليه: " تماشياً مع رؤية القيادة بمضاعفة العمل لتحقيق قيمة إضافية من جميع أعمال ’أدنوك‘ وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، تقوم ’بروج‘ بدور أساسي ضمن استراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة للنمو والتوسع في مجالات التكرير والتسويق والتصنيع، ولديها إمكانات كبيرة تساعدها على تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل، خاصة في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع البتروكيماويات عالمياً. وستستمر "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي ’بورياليس‘، في تعزيز دورهما كمساهمين بحصة الأغلبية في شركة ’بروج‘ لدعم مسيرة نموها وسعيها المتواصل لخلق قيمة نوعية وتحقيق عوائد كبيرة ومتميزة للمساهمين".

وواصلت "بروج" أيضاً تحقيق علاوات سعرية أعلى من الأسعار القياسية خلال النصف الأول من العام 2022، خاصة في شهر يونيو، مما يدل على نجاح الشركة في توفير مزيج متميز من المنتجات المتنوعة، فضلاً عن قدرتها على اغتنام فرص الأسعار الإقليمية.

بلغت علاوة البولي بروبيلين خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 283 دولار أمريكي للطن الواحد، مقابل 262 دولار أمريكي للطن الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت علاوة البولي إيثيلين 368 دولار أمريكي للطن الواحد، مقارنة بنحو 264 دولار أمريكي للطن الواحد خلال النصف الأول من عام 2021.

من جانبه قال توماس غانغل الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس: "المساهمون سعداء بمواصلة بروج تحقيق أداء قوي ضمن أول نتائج تعلنها عقب الاكتتاب العام الأولي الناجح. ويتيح هذا الأداء القوي لبروج مواصلة مسيرة النمو، في ظل الشراكة طويلة الأجل بين بورياليس وأدنوك. كما يدعم كذلك استراتيجية بورياليس للتوسع الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وأسيا".

وحققت بروج تدفقاً نقدياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 94%، مما يعكس ارتفاع الربحية الأساسية وانخفاض النفقات الرأسمالية بعد استكمال بناء وتشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين.

واستناداً إلى الأداء القوي لعملياتها وأوضاع السوق الحالية، تؤكد بروج مجدداً عزمها على دفع 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل عن السنة المالية 2023.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج: " تؤكد هذه النتائج المالية والتشغيلية القوية، التي تأتي خلال فترة وجيزة من الاكتتاب العام الأولي على أسهمنا، تفرد منتجاتنا وحلولنا المتخصصة، وتعتبر دليلاً على كفاءة واجتهاد موظفينا الذين عملوا دون كلل لتحقيق هذا الأداء الاستثنائي خلال النصف الأول من العام الجاري. لقد سجلنا نمواً كبيراً في أحجام المبيعات خلال النصف الأول من العام 2022، ونواصل تحقيق علاوات سعرية تفوق الأسعار القياسية، ما يعكس القيمة المضافة لمنتجاتنا وحلولنا المبتكرة، ويؤكد تميزها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. نحن متفائلون حيال النمو المستقبلي للشركة، وما زلنا ملتزمون بتوفير قيمة استثنائية وتوزيعات أرباح جذابة للمساهمين".

وكان إدراج شركة "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2022 هو الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط. وكان مستوى الإقبال على الاكتتاب العام الأولي قد بلغ حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة ضمن فئات المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين، مع زيادة في الطلب من قبل المستثمرين الأفراد أكثر من أي اكتتاب عام أولي جرى في دولة الإمارات على مدى ما يقارب 20 عاماً.

وبعد استكمال إدراج الشركة، انضمت بروج إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" للأسهم العالمية التي يسترشد بها المستثمرون في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية.

ويعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانة الشركة الرائدة وحضورها العالمي المتنوع ويؤكد على أهميتها بالنسبة لقاعدة المستثمرين المؤسسيين العالميين الذين شاركوا في الاكتتاب العام الأولي لبروج.

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