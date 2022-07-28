«دوكاب» تستعرض جهود الاستثمار بالطاقة المتجددة في مؤتمر الكابلات بلندن

المصدر: لندن ـ البيان

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في إطار التزامها بتعزيز مرونة ممارسات أعمالها وقدراتها التنافسية، أكدت مجموعة دوكاب على خططها المستمرة لتوسيع أعمالها وترسيخ دعائم استدامتها خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد المطوع، ممثلاً قطاع الكابلات والأسلاك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر لندن CRU للكابلات والأسلاك 2022. وتأتي مشاركة شركة «دوكاب» في المؤتمر تماشياً مع مكانتها الرائدة في الأسواق العالمية، لاسيما في مجال الكابلات والأسلاك، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، إذ تصدر نحو 60% من إجمالي إنتاجها.

يمثل مؤتمر الكابلات والأسلاك 2022 التجمع الرئيسي لسلاسل توريد الكابلات والأسلاك في العالم. ويشارك المطوع إلى جانب عدد من كبار ممثلي شركات إنتاج الكابلات والأسلاك في مجال الطاقة بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأسواق، والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها شركاتهم لمواصلة العمل والنجاح في ظل أسواق تشهد بعض التحديات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شارك فيها محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، التي دارت حول «ريادة الكابلات والأسلاك في قطاع الطاقة». واستعرض في كلمته جهود الشركة للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة داخلياً لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل عمليات التصنيع الرئيسية كاستثمار رئيسي يستشرف المستقبل.

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