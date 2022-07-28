صعود الأسهم المحلية والسيولة 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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صعدت أمس الأسهم المحلية في ختام جلسة منتصف الأسبوع، حيث واصل مؤشر سوق دبي الصعود وارتفع بنسبة 0.4% بدعم صعود قطاعات العقار والبنوك والنقل، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2% ليغلق عند 9557 نقطة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها نحو 1.2 مليار درهم بأبوظبي و143 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 213 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 62 مليون سهم في دبي ونحو 151 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 10297 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 3260 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 1.5% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.5% و«الاتحاد العقارية» 1.7% و«إعمار للتطوير» 2% و«ديار» 0.6%، كما صعد قطاع البنوك 0.6% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.9% و«الإمارات دبي الوطني» 0.4%، كما ارتفع قطاع النقل 0.05% بصعود «أرامكس» 0.3% واستقر «العربية للطيران» عند إغلاقه السابق، بينما تراجع «الخليج للملاحة» 1.4%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 28 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 26 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 22 مليون درهم، فيما كان سهم «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2% ليغلق عند 9557 نقطة وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.2% و«رأس الخيمة العقارية» 0.3%. وفي القطاع المالي والبنوك نزل «العالمية القابضة» 0.4% و«أبوظبي الأول» 1%، بينما صعد «أبوظبي التجاري» 1.5% و«أبوظبي الإسلامي» 2%.

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