دبي الـ 4 عالمياً في النمو الرأسمالي للمساكن الفاخرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الرابع عالمياً في النمو الرأسمالي للمساكن الفاخرة خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب نتائج «مؤشر المساكن الفاخرة» للنصف الأول من 2022، الصادر أمس عن «سافيلز».

وأفادت الشركة البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقارية في تقرير مُرفق بنتائج المؤشر، بأن متوسط النمو الرأسمالي للمساكن الفاخرة في المدن الــ 30 خلال النصف الأول من 2022 بلغ 2.4%.

وارتفع النمو الرأسمالي للمساكن الفاخرة في دبي خلال النصف الأول من 2022 بنحو 4.7%، لتكون أعلى نسبة ارتفاع إقليمياً والرابعة عالمياً.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تواصل المساكن الفاخرة في دبي أداءها القوي خلال الفترة المتبقية من 2022، على خلفية النمو الرأسمالي القوي المتوقع أن تشهده الإمارة خلال الفترة نفسها.

وتوقّع التقرير أن تكون مساكن دبي الفاخرة هي الأقوى أداءً على مستوى العالم خلال النصف الثاني من العام، تليها مدينتان إسبانيتان، وهما مدريد وبرشلونة، تليهما ميلانو، موضحاً أن دبي تواصل ضخ الاستثمارات في بنيتها التحتية، وتعزيز جاذبية وجهاتها السياحية والترفيهية بهدف استقطاب المزيد من أثرياء وموهوبي العالم للعيش فيها بشكلٍ دائم. وأضاف التقرير، أن ثمّة عوامل من شأنها دعم هذا الأداء، ومنها استمرار الزيادة في تدفق الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة على دبي، ونجاح الإمارة في تطبيق برنامج الإقامة الذهبية لفئات مُحدّدة من المقيمين، ومنهم المستثمرون وأصحاب المواهب.

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