«صيف دبي» يهدي إماراتياً سيارة فاخرة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، اسم الفائز في أول سحوبات مفاجآت صيف دبي لهذا الموسم، وفاز حارب المهيري بسيارة نيسان إكس تيرا 2023 الجديدة. وبإمكان المتسوقين دخول السحب الكبير على سيارة نيسان إكس تيرا الجديدة كلياً خلال المفاجآت عند التسوق في مراكز التسوق المشاركة وإنفاق 100 درهم مايؤهلهم ذلك للدخول في السحب الأسبوعي وسيشهد الموسم الحالي 6 سحوبات.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «حققت استراتيجيتنا «تسوق واربح سيارة جديدة» أهدافها حيث أصبحت اليوم واحدة من أكثر العروض الترويجية التي يترقبها الجميع».

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