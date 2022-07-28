«مجموعة قرقاش» تفتتح أول صالة عرض «جي إيه سي موتور» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «قرقاش للسيارات»، عن افتتاح أول صالة عرض لسيارات «جي إيه سي موتور» في أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات استجابة للطلب المتزايد على سيارات «جي إيه سي موتور» في الإمارات وخاصة داخل أبوظبي، حيث تقع صالة العرض الجديدة في موقع متميز في حلبة مرسى ياس.

وشهد الحفل كشف النقاب عن أحدث طرازات «جي إيه سي موتور» سيارة «جي أس 8» الجديدة كلياً. والتي ستكون متوفرة الآن لتجربة القيادة والبيع في جميع صالات عرض «قرقاش جي إيه سي موتور» في دولة الإمارات.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «نحن فخورون بأن نكون أحد الشركاء الدوليين الأوائل لشركة (جي إيه سي موتور).

وقال زينغ هيبين، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «جي إيه سي» الدولية: «تعتبر الإمارات من أهم الأسواق الرئيسية لشركة (جي إيه سي موتور) في الشرق الأوسط. بالتعاون مع شريكنا قرقاش للسيارات، حققنا نتائج ملحوظة في هذا السوق. تعتبر سيارة (جي أس 8) الجديدة كلياً، والتي تم تصنيفها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات رائدة ومتطورة في الصين.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نتطلع إلى مواصلة تطوير شراكتنا لتحقيق المنفعة المتبادلة لعملائنا من خلال تجارب قيادة جديدة في الحلبة وغيرها من الأنشطة المذهلة».

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