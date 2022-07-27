بيع مجمع سكني في دبي خلال ساعات

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل القطاع العقاري في دبي تأكيد مؤشرات النمو والازدهار، ويتجسد أحد أحدث تلك المؤشرات في نجاح شركة «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة» ببيع مجمع سكني جديد بالكامل خلال ساعات من طرحه يوم أمس.

امتدت طوابير الانتظار صباح أمس في كوكا كولا أرينا لاقتناص أحدث الفرص العقارية التي تقدمها «مِراس»، حيث افتتحت الشركة مبيعات مجمع «كاسلتون» السكني ضمن مشروع «سنترال بارك» في «سيتي ووك» في التاسعة صباحاً، وبحلول الساعة الواحدة ظهراً تم بيع جميع الشقق في المجمع السكني الجديد.

ويتمتع مشروع «سنترال بارك» بموقع استراتيجي ضمن منطقة سيتي ووك الشهيرة، ويضم 12 مبنى سكنياً وحديقة بعرض 200 متر و20 من المرافق الخدمية، إلى جانب 48 ألف متر مربع من المساحات الخضراء.

يضم مجمع «كاسلتون» 213 وحدة سكنية ضمن مبنى يتمتع بإطلالة على الحديقة المركزية في «سنترال باراك»، ويوفر شققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، بالإضافة إلى وحدتين من شقق الـ «بنتهاوس» المكونة من طابقين، ويتميز المبنى ببركتي سباحة ومرافق تجارية ورياضية وترفيهية متنوعة.

وتتراوح مساحات الشقق ذات الغرفة الواحدة في المجمع من 775 قدماً مربعة لغاية 975 قدماً مربعة، وتبدأ أسعارها من 1.44 مليون درهم، أما الشقق ذات الغرفتين فتبدأ مساحاتها من 1125 قدماً مربعة لغاية 1350 قدماً مربعة بأسعار تبدأ من 2.33 مليون درهم.

وبمساحات تتراوح من 1815 قدماً مربعة لغاية 2250 قدماً مربعة تبدأ أسعار الشقق الثلاث غرف من 3.98 ملايين درهم. وبدءاً من 8.3 ملايين درهم تبدأ أسعار الشقق ذات الأربع غرف بمساحات من 2715 قدماً مربعة لغاية 3075 قدماً مربعة، وتشمل خطة الدفع تسديد 20 % كدفعة مقدمة عند الحجز، ومن ثم 10 % في ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى 10 % في يونيو 2023 و10% في مارس 2024، على أن يتم تسديد الـ 50 % المتبقية عند الاستلام في مارس 2026.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز