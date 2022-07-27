مراكز تسوق «إعمار» تحتفي بزوارها عبر منصات «حديقة الصيف»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُوفِر شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق أوقاتاً حافلة بالمتعة والفعاليات المتنوعة خلال فصل الصيف، عبر منصة «حديقة الصيف» المتواجدة داخل مراكزها التجارية الرائدة في دبي، حيث يحظى زوار كلٍّ من «دبي مول»، و«دبي هيلز مول» و«دبي مارينا مول» بالعديد من الأنشطة التفاعلية والعروض المميزة.

دشنت مراكز التسوق الثلاثة منصات تفاعلية تشويقية تحمل طابع «حديقة الصيف» التي تستمر حتى 6 أغسطس 2022، لتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب الرقمية، والألعاب التفاعلية، السحوبات لكسب جوائز نقدية قيّمة، وذلك ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي.

وتحرص المراكز الثلاثة على توفير أجواء احتفالية مع مراعاة معايير الاستدامة في نفس الوقت، إذ يوفر كل مركز تجاري عرضاً ترويجياً مميزاً يرتقي بتجربة المتسوقين مع تعزيز جوانب الاستدامة ضمن تجربة تسوق متكاملة.

دبي مول

تقع «حديقة الصيف» في دبي مول داخل ستار أتريوم، لترحب بالمتسوقين، وتقدم لهم أمتع الأوقات والأنشطة، منها الألعاب الرقمية، والتجارب التفاعلية، وورش العمل الممتعة، كما توفر الحديقة فرصة للمشاركة للفوز بالجائزة الكبرى لهذا العام بقيمة مليون درهم إماراتي.

وتستقطب الفعالية العائلات للمشاركة في ورش العمل التي تقام كل ساعة، لتعلم فنون الزراعة باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، وتصميم حديقة مزدهرة بالنباتات وفق معايير الاستدامة البيئية. كما توفر «حديقة الصيف» مجموعة واسعة من الألعاب الممتعة للأطفال، وتجربة لعبة Digi، أو التمتع بلعبة الرسم السريع «بيكشينري» على الشاشة الضخمة مع زيادة التفاعل مع الزوار وتشجيعهم لكشف اللغز وتخمين الصورة ليتمكنوا من الحصول على جوائز فورية وقيّمة، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية على أرجوحة الصيف الجميلة.

وسيحظى المتسوقون في دبي مول على فرصة للفوز بقسيمة قيمتها 25 ألف درهم إماراتي أسبوعياً، فضلاً عن فرصة المشاركة في السحوبات النهائية للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم إماراتي. للمشاركة في السحوبات يجب التوجه إلى منصة «حديقة الصيف» وتقديم إيصالات الشراء بقيمة 500 درهم إماراتي أو أكثر، تم إنفاقها في متاجر دبي مول. كما سيتمكن زوار «حديقة الصيف» في دبي مول من الاستفادة من خدمة «تسوق واحفظ حقائبك»، التي تتيح للمتسوقين إمكانية حفظ حقائبهم مجاناً في مكاتب الخدمة والاستمتاع بتجربة سلسة ومريحة داخل الحديقة دون الحاجة إلى حمل الحقائب معهم.

دبي هيلز مول

تقع «حديقة الصيف» في دبي هيلز مول داخل جراند أتريوم، ويمكن ملاحظتها بشكل واضح بفضل اللوحة الجدارية الضخمة التي تحمل عنوان «Head in the Clouds»، لتوفر للعائلات فرصة الاستمتاع بأوقات رائعة ومليئة بالأنشطة الجذابة والممتعة.

ويحظى كل متسوق ينفق 250 درهماً إماراتياً في المركز التجاري على إمكانية الدخول لمنقطة الفعاليات والمشاركة في إحدى ورش الرسم التي تقام كل ساعة، أو طلاء بيوت الطيور الجميلة المصنوعة من المواد الخشبية المعاد تدويرها، فضلاً عن التعرف على العناصر التي تسهم في حماية البيئة، وتعزيز مصادرها المستدامة مثل صناعة طواحين الهواء باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير. ويتمكن رواد المركز التجاري من الاستمتاع بلعبة Digi التفاعلية، والاسترخاء بين الزهور الكبيرة والعشب الصناعي.

كما تُقدم «حديقة الصيف» لزوار دبي هيلز مول فرصة أخيرة لمشاهدة مجموعة واسعة من الحيوانات الأليفة في نهاية هذا الأسبوع من 29 إلى 31 يوليو 2022.

دبي مارينا مول

تقع «حديقة الصيف» في دبي مارينا مول داخل دوم أتريوم، وتضم مجسماً لمنطاد الهواء الساخن لالتقاط أجمل الصور ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتدوين أروع اللحظات.

كما توفر المنصة العديد من الفعاليات التي تقام بشكل دوري كل ساعة على مدار اليوم، منها ألعاب Digi التفاعلية، وورش عمل لجميع أفراد العائلة، وأعمال فنية مثل صنع دمية ذات شعر من العشب باستخدام البطاطس.

يحظى رواد المركز التجاري على فرصة الدخول إلى «حديقة الصيف» عند إنفاق 250 درهماً إماراتياً، كما يُمكنهم مضاعفة نقاط U من إعمار الخاصة بهم خمس مرات على أية مشتريات بقيمة 100 درهم أو أكثر من خلال تسجيل الفواتير عبر تطبيق U من إعمار، فضلاً عن الدخول في السحب الأسبوعي للفوز بمئة ألف نقطة إضافية من نقاط U من إعمار (أي ما يعادل 10 آلاف درهم).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز