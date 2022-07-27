عروض صيف الشارقة 2022 تواصل تقديم المفاجآت للزوار

المصدر: الشارقة - وام

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تواصل إمارة الشارقة، احتفاءها بالعروض الترويجية والفعاليات المتميزة والغنية، التي تقدمها «عروض صيف الشارقة 2022»، الحدث الرئيس في أجندة الشارقة السنوية لقطاع تجارة التجزئة، وإحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تنظمها تحت مظلة «عروض الشارقة»، والتي تواصل نجاحاتها في جذب المتسوقين والزوار من مختلف إمارات الدولة وخارجها، من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة، التي حرصت على تقديمها مراكز التسوق المشاركة بالحدث، إلى جانب التخفيضات الكبرى التي تجاوزت الـ 75 % على مختلف السلع والمنتجات.

وأعلنت مجموعة من مراكز التسوق في الشارقة، عن باقة متكاملة من الفعاليات، التي تمنح السكان والزوار فرصة الاستفادة من عدد كبير من العروض والصفقات التي لا تضاهى، على مجموعة واسعة من منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، فضلاً عن برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية، التي تضمن المتعة لجميع أفراد العائلة، والتي جسدت نجاح جهود غرفة الشارقة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال المشاركات الإيجابية والمثمرة، التي قدمتها مراكز التسوق منذ انطلاق الحدث في الأول من يوليو الجاري، وأسهمت في تأكيد مكانة «عروض صيف الشارقة»، كأحد أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الإمارة على مدار العام.

وقال عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إننا حريصون في الغرفة من خلال العروض والفعاليات والمهرجانات التي نتبناها طوال العام، إلى تسليط الضوء على المشاركات الإيجابية للقطاع الخاص، وشركائنا على مستوى الإمارة، وإبراز دورهم الرئيس في نجاح الأحداث التي ترعاها غرفة الشارقة، والرامية إلى المحافظة على زخم الأعمال في قطاع تجارة التجزئة، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة يقصدها المتسوقون من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على عقد لقاءات واجتماعات دورية، مع ممثلي مجموعة عمل قطاع التجزئة بالشارقة، وتحرص على التواصل المستمر معهم، بهدف توحيد الرؤى، وتكثيف الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، لفت إبراهيم راشد الجروان المنسق العام للعروض، إلى أن مراكز التسوق المشاركة في عروض صيف الشارقة، حرصت هذا العام على تقديم عروض ترويجية مذهلة للمتسوقين، فضلاً عن برامج حافلة بالفعاليات الترفيهية المتميزة، التي أسهمت في مواصلة النجاحات التي تقدمها العروض سنوياً، والتي تضاف إلى أجندة إمارة الشارقة الحافلة بالتميز والتفرد، في صناعة المهرجانات في المنطقة والعالم، حيث غدت عروض صيف الشارقة، عامل جذب للزوار، وأحد الأسباب الرئيسة التي ساهمت في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتشييد مراكز تسوق أو توسيع القائم منها.

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