«كوين باسكت» تطلق منصة مخصصة للمستثمرين في أسواق الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت منصة العملات المشفرة المتنوعة «كوين باسكت» KoinBasket، إطلاق أول تطبيق مخصص لسلة العملات المشفرة لعملائها في الإمارات، ما يجعل عملية الاستثمار في تلك العملات سهلاً للغاية، وببساطة التسوق الإلكتروني للمستثمرين الإماراتيين، في خطوة تعزز من وجودها في الأسواق، وبدعم مالي مبدئي بلغ 2 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي.

وقال خليل الله بايج، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة KoinBasket، كيف سيغير التعاون مع بورصات العملات المشفرة العالمية، الطريقة التي يستثمر بها العالم في أصول العملات المشفرة، معقباً: «تعد دولة الإمارات من الأسواق الناشئة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لإطلاق مجموعة اختيارات لسلال متنوعة من العملات المشفرة داخل أسواقها. وتشهد الإمارات نمواً متسارعاً في هذا المجال، وستصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، وذلك في ظل ما تطرحه الحكومة وقيادة الرشيدة من قوانين محفزة ومشجعة لدعم هذا القطاع. إن الاستثمار في أصول العملات المشفرة، يمكن أن يكون رائعاً ومرعباً في نفس الوقت، نظراً للعائد الضخم على الاستثمار، والتقلبات المصاحبة التي تعرضها معظم أصول العملات المشفرة».

تتميز KoinBasket برسوم نسبتها 0 % على المعاملات، واستثمار أولي يبدأ من 500 درهم، ولا يتطلب هذا التطبيق من المستثمرين، أن يقوموا بإدخال أي مفاتيح API السرية، أو الخضوع لآليات KYC منفصلة. وذلك لأن التطبيق يسمح للمستثمرين بالدخول إلى الحسابات الخاصة بهم، باستخدام بيانات دخولهم فقط، من دون الحاجة إلى تكرار إدخال KYC أو المفتاح السري الأكثر خطورة API، ما يعرضهم لفقد السيطرة على أموالهم، وأصول العملات المشفرة.

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