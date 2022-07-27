«زبوني» تنجز معاملات رقمية بـ200 مليون دولار

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «زبوني»، للحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إنجاز معاملات بأكثر من 200 مليون دولار، تزامناً مع أهداف النمو والتوسع وتعزيز نمو إجمالي حجم المدفوعات بنسبة 53% في النصف الأول من 2022 وتحقيق نمو بـ3 أرقام.

وحصلت «زبوني» في سبتمبر 2021، على تمويل قوي بقيمة 9.5 ملايين دولار لتعزيز التوسع الجغرافي والتطوير التكنولوجي وتنمية مواردها البشرية، مدعومة بالخبرة الاستراتيجية للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والخليجيين.

وقال أشرف عطية، الشريك المؤسس ورئيس العمليات لدى «زبوني»: «نشهد نمواً في جميع مجالات الأعمال، سواء في عدد تجّار التجزئة الذين نخدمهم وصولاً إلى الموظفين في مكاتبنا الإقليمية، فضلاً عن طرح منتجات وخدمات جديدة».

وتُدير شركة «زبوني» أعمالها في 4 أسواق رئيسية في دولة الإمارات والسعودية والأردن ومصر، وتخدم آلاف التجّار؛ حيث أتمّ أكثر من 600000 عميل طلباتهم من خلال تُجّار منصة «زبوني»، وتوفر التجارة الحوارية للشركات فوائد إضافية تتجاوز تلك التي تقدمها التجارة الإلكترونية التقليدية، حيث يفوق معدل تحويل عملياتها إلى مبيعات بنسبة 80%.

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