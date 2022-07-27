22.9 مليون حاوية ناولتها «دي بي ورلد» في النصف الأول بنمو 1.6%

المصدر: دبي – البيان

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قامت «دي بي ورلد المحدودة» بمناولة 20.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثاني من 2022. وشهدت الكميات الإجمالية لمناولة الحاويات ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 3.5% على أساس المقارنة المثلية.

وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات الحاويات خلال الربع الثاني من 2022 بمناولة 11.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 1.8% على أساس مُعلن والمقارنة المثلية. وفي النصف الأول من 2022، قامت «دي بي ورلد» على المستوى الموحّد بمناولة 22.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 1.4% على أساس المقارنة المثلية.

وجاء نمو حجم المناولة في الربع الثاني من 2022 مدفوعًا بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأستراليا. وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الثاني من 2022، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي. أما على أساس إجمالي حجم مناولة الحاويات في النصف الأول من 2022، فقامت «دي بي ورلد» بمناولة 39.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، بزيادة قدرها 2.3% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 2.7% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة «دي بي ورلد»: «نعلن عن أداء قوي آخر من حيث إجمالي حجم المناولة مع نمو بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من 2022، وهو يتخطى معدّل نمو القطاع الذي يبلغ نسبة 2.6%. ويوضح هذا الأداء القوي مدى مرونة قطاع الحاويات عالمياً، وقدرة ’دي بي ورلد‘ على مواصلة تفوقها في الأسواق». وأضاف: «جاء النمو مدفوعًا بالأداء القوي لمحطات الحاويات في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأستراليا. كما حقق ميناء جبل علي في دولة الإمارات أداءً محسنًا مع نمو إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 3.5% على أساس سنوي».

وتابع: «بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة نظرًا للظروف الجيوسياسية وضغوط التضخم والتأثير المستمر للجائحة، لكننا لا نزال متفائلين بشأن حركة التجارة العالمية على المدى المتوسط والطويل. ونتوقع تقديم أداء محسّن للعام بأكمله نظرًا للبداية القوية التي سجّلناها هذا العام».

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