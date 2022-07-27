"ألف" تعلن خطة سداد 1٪ تمتد لـ100 شهر للتمويل السكني

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ألف، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في الشارقة، عن "خطة سداد جديدة بنسبة 1٪ لمدة 100 شهر مباشرة من المطور"، خصيصاً للشقق في الممشى سيرة (المنطقة 2)، والتاون هاوس والفلل والقصور في حيان، بهدف جذب المستثمرين والعملاء للاستفادة من هذه الخطة وامتلاك شقق في مجتمع سكني متكامل وأماكن ترفيهية وسكنية فاخرة في المنطقة، تلبي احتياجاتهم.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يسعدنا الإعلان عن خطة السداد الجديدة بنسبة 1٪، في إطار جهودنا المستمرة لجذب المستثمرين إلى إمارة الشارقة، حيث نسعى دائما إلى تقديم حلول تسهل على المستثمرين والعملاء الذين يرغبون في امتلاك منزل ضمن مشاريعنا المختلفة".

وأضاف أنه يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء فلل في حي حيّان الاستفادة أيضاً من مخطط الدفع الجديد، حيث تم تخصيص ما يقرب من 20٪ من مشروع حيان لإثراء المناظر الطبيعية المفتوحة، ما يجعلها واحدة من أكثر الأحياء خضرة في الشارقة. ويشمل المشروع ملاعب كرة قدم، وملاعب تنس، وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة طائرة، وصالة للألعاب الرياضية، ومسار بطول 6 كيلومترات للجري وركوب الدراجات، ما يسمح للمقيمين العيش بأسلوب حياة نشط.

وتتراوح خيارات الوحدات السكنية من منازل عائلية مكونة من غرفتي نوم إلى قصور من 7 غرف نوم، كما تشمل أكبر مسبح في الإمارة وأكبر حديقة داخل مجتمع سكني في الشارقة، ووسائل الراحة الرياضية واللياقة البدنية، بما يتماشى مع الاتجاهات الحالية والمستقبلية.

ويعد ممشى الشارقة هو أحدث وجهة في الشارقة، وأول مجمع خالي تماماً من السيارات ، يجمع بين الحياة العصرية والتجزئة والترفيه في بيئة راقية، ويقع على بعد مسافة قصيرة من مطار الشارقة الدولي، ويغطي 3 مناطق مختلفة، وتستفيد الشقق في الممشى سيرة (المنطقة 2) من مشروع ممشى الشارقة الأكبر، وبالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز