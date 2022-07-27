«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى تل أبيب برحلة يومية ثانية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «طيران الإمارات»، عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية، اعتباراً من 30 أكتوبر 2022، لتعزز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين، بعد مرور ما يزيد قليلاً على شهر من تدشين رحلات الناقلة بين المدينتين.

ويأتي تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، استجابة للطلب المرتفع من المسافرين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها «طيران الإمارات» إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين البلدين.

وستُسير «طيران الإمارات» الرحلة اليومية الثانية، باستخدام طائراتها الحديثة عالية الكفاءة من طراز «بوينغ 777- 300 إي آر»، بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية). وقد روعي اختيار مواعيد مثالية للخدمة الجديدة، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 933» دبي، في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة «ئي كيه 934» تل أبيب، في تمام الساعة 11:50 صباحاً، لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي.

وتتيح الرحلة اليومية الثانية لمسافري «طيران الإمارات» من إسرائيل، خيارات إضافية للسفر إلى دبي، ومنها إلى العديد من الوجهات الشعبية، ضمن شبكة رحلات الناقلة. وكما يتيح للمسافرين من إسرائيل، سهولة الوصول إلى الكثير من الوجهات براحة وسهولة، في غضون فترات زمنية أقصر، ومن ضمن هذه الوجهات أوكلاند، بريزبن، برث، سول، بالي وسنغافورة.

وتتيح الرحلة الثانية للمسافرين إلى إسرائيل، مزيداً من المرونة، عند تخطيط رحلاتهم، مع خيار الوصول صباحاً إلى مطار «بن جوريون»، لتنضم بذلك إلى الرحلة اليومية الحالية «ئي كيه 931»، التي تصل مساءً.

وبوسع المسافرين أيضاً، الاستفادة من شراكة «طيران الإمارات» مع «فلاي دبي»، عند التخطيط لرحلاتهم، حيث تتضمن هذه الشراكة، الكثير من الرحلات اليومية المشمولة باتفاقية تبادل الرموز بين الناقلتين.

ويحظى المسافرون مع «طيران الإمارات»، بتجربة السفر الفريدة، التي اشتهرت بها الناقلة، والتي ينعمون خلالها بمنتجات رائعة، وخدمات استثنائية، يُقدمها أفراد أطقم الخدمة المنتمون إلى جنسيات متعددة. كما يحظى المسافرون على جميع الدرجات، بالخيارات الترفيهية الفريدة، التي يوفرها نظام الترفيه في الأجواء «ايس» من «طيران الإمارات»، والذي يتيح للمسافرين الاختيار من بين أكثر من 5.000 قناة للأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب، وتناول تشكيلات من أشهى الأطباق المُستلهمة من البيئة المحلية، من بينها وجبات يهودية «كوشر» مُعدّة خصيصاً، ومتاحة على كافة الرحلات، وفقاً للطلب المُسبق.

وتوفر رحلة «طيران الإمارات» اليومية الثانية بين دبي وتل أبيب، أيضاً، 20 طناً إضافياً من سعات الشحن لنقل الشحنات، ما يُتيح للشركات فتح مسارات تجارية عالمية جديدة، من خلال فُرص مُحسنّة للتصدير والاستيراد.

ويُمكن شراء تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي للناقلة emirates.com، أو عبر مكاتب مبيعات طيران الإمارات، وكلاء السفر أو من المواقع الشبكية لوكلاء السفر.

وينصح المسافرون الذين يواصلون رحلاتهم عبر دبي، بمتابعة أحدث تعليمات وإرشادات السفر، لضمان استيفائهم لمتطلبات السفر المفروضة من جانب السلطات المعنية في وجهاتهم النهائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز