1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 344 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 346.25 مليون درهم و288 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 743.31 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 56 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 405.08 ملايين درهم منها 30 رهونات أراض بقيمة 177.26 مليون درهم و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 227.82 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة رقه البطين بقيمة 70 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 366.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 190 مليون درهم وأخرى في منطقة رقه البطين بقيمة 130 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز