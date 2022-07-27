مجموعة «لايف» تتوسع بافتتاح 42 مركزاً في دبي بحلول الربع الرابع

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة لايف للرعاية الصحية، العلامة المحلية الإماراتية، عن افتتاحها 42 مركزاً إضافياً في دبي، بحلول الربع الرابع من العام، إضافة إلى المراكز الثمانية الحالية، وإطلاق مبادرة «الصحة الوقائية للجميع»، وهي مجموعة من الفحوصات الطبية بتكاليف منخفضة غير مسبوقة.

وحسب البيان الصحافي، أكدت المجموعة أن المبادرة الطبية التي سيتم تقديمها في مجموعتين (49 درهماً و99 درهماً)، والتي تم إطلاقها تماشياً مع «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وحسب الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة، الذي ينص على «الصحة الجيدة والرفاهية التامة»، وإحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، في تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي هذه المناسبة، قال السيد الناصر رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لسلسة صيدليات لايف: «إن مبادرة الصحة الوقائية للجميع، هي ليست خطة جديدة يتم تنفيذها الآن، بل هي واحدة من التقاليد التي يتم اتباعها في مجموعة لايف، تحت شعار «العيش بصحة جيدة ورفاهية تامة»، خصوصاً أنها تتناسب مع الرؤية الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «إن هذه المبادرة هي استكمالٌ لجهود حكومة دولة الإمارات في تقديم الرعاية الصحية والرفاهية المطلقة للسكان المواطنين والمقيمين، حسب أهداف التنمية المستدامة، بغض النظر عن جائحة «كورونا»، التي عاشها العالم، والتي سببت حالة تتطلب مراقبة المشكلات الصحية، فقد كان من الضروري تقديم هذه الفحوصات الطبية، بتكلفة تناسب الجميع».

وقد أوضح الدكتور كرتي ماريا المدير الطبي لمجموعة لايف للرعاية الصحية «هدفنا من هذه المبادرة، هو فتح قنوات طبية تشخيصية معتمدة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الفئة ذات الدخل المحدود، التي لا تستطيع تحمل نفقات الفحوصات المرتفعة الثمن. هذه الفحوصات، سوف توضح حالة الشخص الصحية، وتساعد على اتخاذ الإجراءات الوقائية في أسرع وقت».

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