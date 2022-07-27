«مينانيوزواير» الإماراتية تبرم شراكة استراتيجية مع «ديلي هنت» الهندية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «مينانيوزواير MENA Newswire» الإماراتية عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة Dailyhunt، المنصة رقم واحد في الهند لتقديم محتوى الأخبار باللغات المحلية والمملوكة لشركة VerSe Innovation.

وتمتد هذه الشراكة الاستراتيجية لعدة سنوات مع MENA Newswire، الشركة الإماراتية الناشئة والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الإعلام وإعادة تشكيل مستقبل توزيع المحتوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأطلقت شركة VerSe Innovation، التي تقدر قيمتها السوقية الحالية بـ5 مليارات دولار، عروضها لتطبيق Dailyhunt في دول المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.

وأوضح أومانج بيدي، الشريك المؤسس لشركة VerSe Innovation، قائلاً: «نحن متحمسون لشراكتنا مع MENA Newswire، التي تأتي في إطار توسيع عروضنا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مينا نيوزواير - MENA Newswire هي أول مزود محلي لمحتوى الإنترنت باستخدام SaaS في المنطقة، ولذلك فهي الشريك الأمثل لنا. كما تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤيتنا المتمثلة في دخول أسواق المنطقة وتعزيز الإمكانات التي لم يتم تلبيتها في سوق الشرق الأوسط، وهذا بدوره سيسهم في تحقيق فرص النمو غير المستغلة لـ MENA Newswire في المنطقة».

من جانبها قالت هبة الله المنصوري، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة MENA Newswire: «من خلال تطبيق Dailyhunt القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات البيانات والتعلم الآلي المتقدمة، تشهد جميع المواقع الشريكة والمنضمة لـ MENA Newswire، زيادة في عدد الزوار، كما تحقق مزيداً من الإيرادات، وهو ما يعد تغييراً هائلاً في قواعد اللعبة في المنطقة. ونتطلع من هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز دور التكنولوجيا وزيادة فرص النمو للمواقع الإقليمية الشريكة والاستفادة من حجم مواقعهم الإخبارية، إضافة إلى إيصال المحتوى عالي الجودة لأكبر عدد من المستخدمين».

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