صندوق النقد العربي: «أبوظبي للأوراق المالية» الأعلى عربياً في ارتفاع القيمة السوقية بنهاية الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلى ارتفاعات على مستوى القيمة السوقية، وقيم التداولات في نهاية الربع الثاني من عام 2022، وفق صندوق النقد العربي.

وقال صندوق النقد العربي، في النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية الصادرة اليوم، إن سوق أبوظبي حقق ارتفاعاً بنحو 29.23 مليار دولار، على مستوى القيمة السوقية، لترتفع من 513.19 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وصولاً إلى 542.42 مليار دولار في الربع الثاني من 2022.

وذكر التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي، ارتفعت بأكثر من 48.8 مليار دولار، لتسجل 68.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 20.05 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2022، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى نحو 42.26 مليار سهم في نهاية الربع الثاني، مقارنة بنحو 11.79 مليار سهم في الربع السابق عليه.

وذكر تقرير صندوق النقد العربي، أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي، سجلت ارتفاعاً بنحو 24.45 مليار دولار، لتصل إلى 143.57 مليار دولار، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 119.12 مليار دولار في الربع السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أن نشاط التداول في سوق دبي، سجل ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى نحو 7.23 مليارات دولار، مقارنة مع 6.22 مليارات دولار في الربع السابق عليه، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى نحو 9.85 مليارات سهم.

وأوضح تقرير صندوق النقد العربي، أن القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات الصندوق، سجلت انخفاضاً بنحو 2.86 %، أو ما يعادل 126.89 مليار دولار، لتصل إلى نحو 4311.93 مليار دولار، في نهاية الربع الثاني من عام 2022، كما شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية تراجعاً، اتساقاً مع حالة التراجع التي شهدتها غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية.

وذكر التقرير أن تراجع بعض الأسواق العربية في الربع الثاني، جاء انعكاساً لقرارات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعدد من البنوك المركزية العالمية، وعدد من البنوك المركزية في الدول العربية، واستمراراً للضغوطات التضخمية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية، سجلت ارتفاعاً بنحو 22.52 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2022، لتبلغ نحو 248 مليار دولار.

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