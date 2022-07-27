"أدنوك للحفر" تحصل على عقدين بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم لمشروع تطوير حقلي غاز

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء عن ترسية عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 7.49 مليار درهم (2 مليار دولار ) على شركة "أدنوك للحفر" لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز.

ويغطي العقد الأول بقيمة 4.89 مليار درهم (1.3 مليار دولار ) خدمات الحفر المتكاملة، فيما سيوفر العقد الثاني بقيمة 2.6 مليار درهم (711 مليون دولار ) 4 حفارات برية للجزر.

وأرست "أدنوك" كذلك عقداً ثالثاً بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار ) على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" لتوفير خدمات الإمداد البحرية وخدمات الدعم البحري.

وسيتم توجيه ما يزيد على 80% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وستغطي العقود الثلاثة أعمال الحفر في حقلي "الحيل" و"غشا" لمدة أقصاها 10 سنوات.

ويعد مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز جزءاً من امتياز "غشا"، أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم، وركيزة أساسية ضمن استراتيجية "أدنوك" المتكاملة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" - بهذه المناسبة - : " تمثل هذه العقود الكبيرة مرحلةً مهمةً في إنجاز مشروع ’غشا‘ العملاق، كما أنها تؤكد على الخبرات المتميزة لدى شركة ’أدنوك للحفر‘ ومجموعة شركات ’أدنوك‘ وقدرتها على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة عالية، خصوصاً التي تساهم بشكل مباشر في تمكين النمو والتوسع في مشاريع الغاز مع ضمان توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود للاقتصاد المحلي بما يسهم في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة".

وأضاف: " نحن ملتزمون بالعمل على تنفيذ توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة من أعمالنا في كافة مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز. وتأتي ترسية هذه العقود ضمن استراتيجية ’أدنوك‘ المتكاملة لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم نمو القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز. وسيكون لاحتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة في أبوظبي دور مهم في تأمين طاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات الطاقة المحلية والعالمية، الحالية والمستقبلية، فيما يستمر اعتماد العالم على الموارد الهيدروكربونية كمصدر رئيسي للطاقة لسنوات قادمة. وتزامناً مع تنفيذ هذا المشروع، نواصل استكشاف طرق وتقنيات جديدة لزيادة استخلاص الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة، مع التركيز على الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية للحد من الانبعاثات، وذلك بالتعاون مع شركائنا الدوليين الاستراتيجيين".

وتهدف خطة "أدنوك" الرئيسية للغاز إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال توسعة قدرات أدنوك في معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتعتمد الخطة على تطبيق أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استخلاص الغاز من الحقول العاملة حالياً، وإنتاجه بكميات كبيرة وتنافسية، إضافة إلى تطوير موراد الغاز غير المستغلة والاستفادة من أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات بصورة مستمرة.

ومن المُتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز "غشا" في عام 2025، وأن يتم رفع سعته الإنتاجية لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم قبل نهاية 2030.

وتم بالفعل إنجاز تشييد أربع جزر اصطناعية، ويجري حالياً تطوير أعمال الحفر ضمن هذا المشروع العملاق.

وفي نوفمبر 2021، قامت "أدنوك" وشركائها بترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل "دلما" للغاز، ضمن امتياز "غشا"، وعقد تحديث الدراسات الهندسية لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز. ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات الهندسية بنهاية عام (2022)، والذي سيسهم في خفض التكاليف واختصار الوقت بشكل كبير، إضافة إلى تسريع دمج عمليات التقاط الكربون ضمن المشروع.

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