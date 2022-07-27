دبي أفضل مدن التجزئة إقليمياً والـ 14 عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز 14 عالمياً على قائمة أفضل المدن في تجارة التجزئة، التي أصدرتها «سافيلز». واختارت القائمة أفضل 30 مدينة لتجارة التجزئة على مستوى العالم، من خلال رصد مدى جاذبيتها لدى كبريات العلامات التجارية العالمية، بحيث تكون حريصة على التوسع فيها وتحقق المزيد من الانتشار.

وأوضحت الشركة البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقارية في التقرير المرفق أن دبي تقود طريق انتشار أمام عدد كبير من التوجهات الصاعدة في أسواق التجزئة العالمية، ما يجعل دبي تتحول تدريجياً من مجرد مدينة حاصلة على امتيازات تجارية لبيع عدد من العلامات التجارية العالمة الشهيرة إلى مدينة تضم متاجر تحمل العلامات التجارية العالمية الخاصة بها.

وأضافت أن دبي هي المدينة الرائدة إقليمياً في التوجه إلى جعل العلامات التجارية العالمية هي المتحكمة الأولى وأخيراً في المتاجر التابعة لها داخل المدينة، بعد تراجع دور الوكلاء التجاريين، بموجب التعديلات القانونية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في وقت سابق من العام الجاري.

وتفوقت دبي على سيدني، مكسيكو سيتي، ميونيخ، مدريد، ساوباولو، موسكو، ميلانو، فانكوفر، أمستردام، ماكاو، برلين، دابلن، براغ، دلهي، أوسلو، وستوكهولم، التي نالت المراكز من الـ15 إلى الـ30 على التوالي.

ورصدت «سافيلز» مستويات الجاذبية للعلامات التجارية استناداً إلى مجموعة من العوامل الموضوعية، من أهمها حجم سوق التجزئة في كل مدينة، وعدد العلامات التجارية الموجودة، وعدد الفروع التابعة لها في المدينة، وغيرها من العوامل.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب لندن، فيما جاءت نيويورك في المركز الثاني، وحلّت هونغ كونغ، باريس، طوكيو، لوس أنغليس، شنغهاي، سول، سنغافورة، وكوالا لمبور، في المراكز من الثالث إلى العاشر على التوالي.

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