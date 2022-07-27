مؤشر سوق دبي يصعد.. والسيولة تتجاوز 1.5 مليار

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث عاود مؤشر سوق دبي الصعود وارتفع بنسبة 0.4% بدعم صعود قطاعات العقار والاستثمار والنقل، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 9537 نقطة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح.

استقطاب

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها نحو 1.4 مليار درهم بأبوظبي و132 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 229 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 69 مليون سهم في دبي ونحو 160 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 12075 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 3247 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.7% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1% و«الاتحاد العقارية» 1.3% وتراجع «إعمار للتطوير» 1.2% و«ديار» 1.7%، كما صعد قطاع الاستثمار 0.6% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.7%، بينما تراجع «سوق دبي المالي»1.7%، واستقر «شعاع كابيتال» عند إغلاقه السابق.

وارتفع قطاع النقل 1.4% بصعود «العربية للطيران» 1.9% و«الخليج للملاحة» 5% و«أرامكس» 0.3%، كما صعدت أسهم قطاعات الاتصالات 1% والسلع 3% والتأمين 0.8%.

واستقر قطاع المرافق العامة دون تغير يذكر. وتراجع قطاع البنوك 0.07% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.7%، بينما صعد «الإمارات دبي الوطني» 0.4%، كما نزل قطاع الخدمات 0.3 %، وهبط «تعاونية الاتحاد» 2.4%، بينما استقرت أسهم «ديوا» و«تيكوم» دون تغير يذكر.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 9537 نقطة وفي قطاع العقار نزل «الدار» 1.3%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 1%.

وفي القطاع المالي والبنوك نزل «العالمية القابضة» 0.8% و«أبوظبي التجاري» 1.3% بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 8% و«أبوظبي الأول» 0.4%، وفي قطاع الطاقة تراجعت أسهم «أدنوك للحفر» 0.9%، بينما استقر «أدنوك للتوزيع» و«دانة للغاز» دون تغير يذكر.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 381 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 306 ملايين درهم، ثم «الفاظبي» جاذباً نحو 134 مليون درهم، فيما كان سهم «جي اف اتش» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

نشاط في سوق دبي

تصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 23 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 22 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» بنحو 15 مليون درهم، فيما كان سهم «تعاونية الاتحاد» الأكثر انخفاضاً بنسبة %2.4.

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