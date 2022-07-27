519.8 مليار درهم أصول «المركزي» أبريل الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 519.81 مليار درهم في أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.14 %، أو ما يعادل 47.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 471.95 مليار درهم في أبريل 2021.

ووفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي الصادرة أمس، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول، بواقع 249.84 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 173.68 مليار درهم، و51.97 مليار درهم للودائع، و1.14 مليار درهم للقروض والسلف، و43.18 مليار درهم للأصول الأخرى.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، ارتفعت إلى 462.18 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت 17.4 %، أو ما يعادل 68.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 393.78 مليار درهم في أبريل 2021، بينما زاد علي أساس شهري بنسبة 0.5 %، أو ما يوازي 2.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 459.92 مليار درهم في مارس 2022.

وبحسب الإحصاءات، جاء الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية للمركزي، نتيجة زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بالخارج، بنسبة 9.2 %، أو ما يوازي 23 مليار درهم، لتبلغ 273.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 250.12 مليار درهم في أبريل 2021.

وزادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 127.78 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع نسبته 23.5 %، أو ما يعادل 24.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 103.44 مليارات درهم في أبريل 2021.

وبالنسبة للأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي، فقد وصلت إلى 61.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 40.22 مليار درهم في أبريل 2021، بارتفاع نسبته 52.4 %، أو ما يعادل 21.1 مليار درهم.

مقاصة الشيكات

كما أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، بلغت 389.54 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 12%، مقارنة بنحو 347.66 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأوضحت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، زاد بنسبة 2.7 %، ليصل إلى 7.24 ملايين شيك، مقارنة بنحو 7.049 ملايين شيك في الفترة نفسها من 2021.

وحاز شهر مارس على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بواقع 108.03 مليارات درهم، موزعة على 1.991 مليون شيك، فيما بلغت مقاصة الشيكات في يناير نحو 92.02 مليار درهم، موزعة على 1.797 مليون شيك، ونحو 90.69 مليار درهم، موزعة على 1.735 مليون شيك في فبراير، و98.79 مليار درهم، موزعة على 1.71 مليون شيك في أبريل.

في سياق متصل، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS، لنحو 3.963 تريليونات درهم، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة 26.2%، أو ما يعادل 823.8 مليار درهم، مقارنة بتحويلات بنحو 3.139 تريليونات درهم، منفذة خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 2.404 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.559 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات شهر أبريل إلى 1.082 تريليون درهم، ونحو 861.8 مليار درهم لتحويلات شهر فبراير، و864.7 مليار درهم لتحويلات شهر يناير.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS، هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 60.066 مليار درهم.

124 ملياراً النقد المصدر

أظهرت إحصاءات المجاميع النقدية لدولة الإمارات، الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 124 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.4%، أو ما يعادل 10.6 مليارات درهم، مقارنة بنحو 113.4 مليار درهم في أبريل 2021.

ووفق الإحصاءات، توزع النقد المصدر بواقع 19.6 مليار درهم للنقد بالبنوك، و104.4 مليارات درهم للنقد المتداول خارج البنوك، وذلك في أبريل الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلى 626 مليار درهم في أبريل الماضي، بنمو بنسبة 14.5 %، أو ما يوازي 79.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 546.8 مليار درهم في أبريل 2021.

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