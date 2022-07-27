أسماء الفائزين في «تحدي سبارك آر» بالتعاون مع طيران الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «ميتا» أمس، عن أسماء الفائزين في تحدي سبارك آر Spark AR الذي نظمته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مقر المبرمجين ومتحف المستقبل وLenslist.

وقدّمت مجموعة من المبدعين من جميع أنحاء العالم، خلال المسابقة التي استمرت مدّة ثلاثة أسابيع، أكثر من 400 مشاركة خاصة بالواقع المعزز باستخدام أحدث التقنيات، أثناء تنافسهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية وصلت قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دولار، وحدد تحدي Spark AR مسارين رئيسيين للتنافس. ركز الأول على تأثيرات الواقع المعزز في مجال «مستقبل النقل»، بالتعاون مع طيران الإمارات، أما المسار الثاني فتعلّق بـ«مستقبل العمل»، بالتعاون مع شركة «أكسنتشر».

وبعد إغلاق باب تقديم العروض في 19 يونيو، انعقدت لجنة التحكيم المكونة من خبراء من كل من شركة «أكسنتشر» لخدمات التكنولوجيا وطيران الإمارات ومتحف المستقبل و«لينس ليست» و«ميتا» لتقييم الطلبات المقدمة، واستندت تقييماتهم على أربعة معايير أساسية لاختيار الفائزين، وهي: الحرفية، والأصالة، والإبداع، والفكرة.

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