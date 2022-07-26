1.2 مليار درهم مبيعات «ريبورتاج» بنمو 70% للنصف الأول من 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت ريبورتاج العقارية، شركة التطوير العقاري بالإمارات، عن تحقيق مبيعات بقيمة 1,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم خلال بالنصف الأول من العام 2021، بنمو 70%.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن الشركة واصلت خلال العام 2022 أداءها القوي والمتميز، بعدما حققت خلال العام 2021 مبيعات بقيمة 1,6 مليار درهم، بنمو يصل إلى 100% مقارنة بالعام 2020، وهو ما يعكس قدرة «ريبورتاج» على مواكبة متغيرات السوق، ومرونتها في التكييف مع التحديات، مع مواصلة طرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات العملاء.

وأوضح سليمان أن النصف الأول من العام الحالي شهد إطلاق الشركة لمشروعها الجديد «ڨيردانا»، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، والذي يتألف من 305 وحدات تاون هاوس فاخرة، مؤلفة من 4 غرف، بمساحات تتراوح بين 2730 و3855 قدماً مربعة، حيث شهد المشروع ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب من المشترين.

ويمتد مشروع «ڨيردانا» يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية، ومواقف خاصة لكل وحدة، ومساحات خضراء متنوعة.

وذكر سليمان أن عام 2022 شهد حتى الآن تنظيم الشركة لـ4 فعاليات ناجحة للمبيعات، حيث تمكن فريق المبيعات خلالها من بيع 197 وحدة سكنية، بقيمة 179 مليون درهم.

وأوضح أن ارتفاع مبيعات «ريبورتاج العقارية» خلال النصف الأول من العام الحالي، يؤكد تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات، لاسيما مع استمرار إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأشار سليمان إلى أن استمرار ريبورتاج في تنفيذ كافة مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة بالمبيعات.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» بالإمارات 14 مشروعاً، توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي، بمناطق شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، بالإضافة إلى مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر، فيما تباشر تطوير 5 مشاريع قيد الإنشاء في دبي.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» العام الماضي مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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