1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 419 مبايعة بقيمة 1.05 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 300.16 مليون درهم و346 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 745.91 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 87 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 159.99 مليون درهم منها 15 رهونات أراض بقيمة 28.1 مليون درهم و58 رهونات فلل وشقق بقيمة 131.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 48.88 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.

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