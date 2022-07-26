شراكة بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«حرة الحمرية» و«حرة مطار الشارقة» لدعم الاستثمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بهدف دعم شركات التصدير وإعادة التصدير في إمارة الشارقة والتمكين من تنمية الأعمال والتوسع باتجاه الأسواق العالمية من خلال تقديم ضمانات ائتمانية مرنة وحلول تأمينية ومالية مبتكرة.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها مؤخراً سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الصادرات في الإمارة التي تعد مركزاً رئيساً لأنشطة الصناعات التحويلية على مستوى المنطقة، خاصةً وأن قطاع الصادرات يسهم بشكل رئيس في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دوره المهم في دعم قطاع التوظيف.

بيئة عمل مثالية

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز أطر العمل المشترك والتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مشيراً إلى أنها تعكس جهود الجانبين لإيجاد آفاق جديدة لدعم وتمويل الشركات التي تسعى لتأسيس أعمالها في الشارقة والانطلاق نحو الأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال في الإمارة تتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام التي تشهدها دولة الإمارات.

وأضاف سعود المزروعي: «تسهم مذكرة التفاهم في دعم مبادرات هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي الرامية إلى رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل حصولها على خدمات التأمين وتمويل المشاريع والخدمات الاستشارية التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات».

دعم التنوع الاقتصادي

من جانبه، أوضح ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن مذكرة التفاهم تمثل شراكة استراتيجية مع كل من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وتنسجم مع استراتيجية شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الهادفة إلى دعم مسيرة التنوع الاقتصادي في الدولة ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الشركة على تقديم خدمات التأمين والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمشاريع المبتكرة التي يطلقها رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء الدولة.

وأضاف فالسيوني: «يشرفنا العمل والتعاون مع أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم وتمكين الشركات المحلية والمصدرين من خلال توفير برامج تمويل مصرفي وضمانات ائتمانية، وكلنا ثقة بأن برامج دعم وتمويل المشاريع التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات الإماراتية لن تسهم في تحقيق رؤية حرة الحمرية وحرة مطار الشارقة فحسب، بل ستعزز من مكانة الشارقة وجهةً عالمية مرموقة للاستثمارات، ومركز أعمال رائداً في منطقة الشرق الأوسط».

ضمانات ائتمانية مرنة

وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات ائتمانية متعددة ومرنة، إضافة إلى حلول تأمينية ومالية مبتكرة تشمل منتجات ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، كما تتضمن المذكرة التزام الجانبين بتطوير بيئة أعمال مثالية ودفع عجلة التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال دعم المشاريع الرائدة والصناعات الناشئة.

خدمات استشارية

وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم وعقد ندوات وورش عمل مشتركة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية وميزات حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم المساعدة للشركات العاملة في المناطق الحرة بما يدعم نجاح عمليات التصدير من خلال تحديد الأسواق التي سيتم التركيز عليها واستكشاف آفاق النمو والتطور في جميع أنحاء العالم عبر تزويدهم بالخدمات الاستشارية التي تتعلق بتطورات الأسواق العالمية.

يذكر أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تحولتا خلال العقود القليلة الماضية إلى أحد أهم روافد النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة بفضل قدرتهما على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل متعددة، فضلاً عن تبنيهما أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ما أسهم في خلق بيئة عمل استثمارية مواتية مكّنت مختلف الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها التشغيلية والانطلاق بأعمالها نحو العالمية.

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